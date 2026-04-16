El homicidio de Fernando Báez Sosa: Lucas Pertossi pidió su excarcelación

Lucas Pertossi, condenado a 15 años de cárcel como partícipe secundario del homicidio de Fernando Báez Sosa, pidió ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores que “declare que la extensión de la prisión preventiva ha superado el plazo razonable compatible con su naturaleza cautela” y, en consecuencia, “se disponga la morigeración de la detención” de su asistido.

“Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de detención preventiva, el estado actual del proceso, la conducta observada por Lucas Pertossi durante su alojamiento penitenciario, y las recomendaciones de la Suprema Corte provincial respecto a la revisión de la prisión preventiva, entendemos que resulta plenamente viable la adopción de una medida cautelar menos restrictiva, que permita asegurar los fines del proceso sin mantener una restricción extrema de la libertad personal”, sostuvieron Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense, y Rolando Brown, a cargo de la Unidad Funcional de Defensa (UFD) N°2 de Dolores, en su presentación ante el tribunal que condenó, en febrero de 2023, a su asistidos y a otros siete jóvenes por el homicidio ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

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