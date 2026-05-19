Juicio por la muerte de Maradona: “la demencial opción” y la “última bala”, la emotiva declaración de Jana

Por momentos se quebró y lloró. Sobre todo en el momento en que recordó el día de la muerte de su padre, Diego Armando Maradona. Jana Maradona, una de las hijas del astro mundial del fútbol, declaró como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, a cargo del juicio donde se debate si hubo responsabilidades penales en el fallecimiento del Diez. Su testimonio apuntó al neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los imputados sentados en el banquillo de los acusados, y recordó un dato revelador.

“A Luque yo lo defendía. Le tenía confianza. Creía que era un profesional bueno”, sostuvo a poco de empezar su declaración testimonial.

Después, a pedido de Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro a cargo de la acusación pública, recordó una reunión previa a la externación de la Clínica Olivos.

“Estábamos en una sala grande. El director de la clínica, Pablo Dimitroff, habló de dos caminos posibles y nos desarrolla lo que para ellos era lo mejor, continuar en una clínica de rehabilitación motriz, de confianza. Luque pide un momento para tener una mini reunión privada. Nos dijo[a Jana, Dalma y Gianinna] que esa opción era demencial, que mi papá no iba a querer y que teníamos una sola bala y que había que usarla bien".

Según Jana, Luque les dijo que “la mejor opción era una internación domiciliaria, que iba a estar controlado 24 horas por siete días”. Entonces, la testigo afirmó: “Sentí que era la mejor decisión. Los profesionales sabían mucho más que yo. Confíe en ese criterio. Luque hizo hincapié en que iba a ser una internación seria”.

Poco después, reveló un dato que, hasta el momento no se conocía. “Dalma le dijo: ‘te pido que si no estás a altura des un paso al costado’. Él respondió: ‘Yo puedo, y tu papá me quiere’. Me pareció un poco atrevido de Dalma, pero hoy, con el diario del lunes, resulta muy claro el mensaje”.

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