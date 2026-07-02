Juicio por la muerte de Maradona: expectativa por las declaraciones del abogado Matías Morla y de un sobrino del astro

Será una audiencia de alto voltaje, sobre todo emotivo. Hoy, ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, a cargo del segundo juicio en el que se busca dilucidar eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, declararán como testigos el abogado Matías Morla, último apoderado del astro mundial del fútbol, y Jonathan Espósito, uno de los sobrinos del Diez.

Espósito, de 42 años, estuvo presente en la casa alquilada en el barrio San Andrés de Tigre donde el 25 de noviembre de 2020 falleció Maradona. En la instrucción de la causa declaró dos veces.

“Si, yo vi que tomó la medicación, es más, recuerdo que le quisimos cambiar la remera y él no quiso. El enfermero le tomó el pulso y él se dejó tomar. Me acuerdo que Diego Maradona estaba medio fastidioso ese día”, sostuvo Espósito en su segunda declaración cuando el Ministerio Público Fiscal le preguntó si recordaba si su tío había tomado la medicación la noche del 24 de noviembre de 2020.

Sobre el día de la muerte del astro, Espósito dijo: “Yo esa mañana no lo vi a mi tío, es más, no me acerqué a la habitación. Cuando entré fue cuando ya se encontraba sin vida”.

Entonces, le preguntaron si alguna de las personas que estaban en la casa había entrado en la habitación de su tío. “No, durante el transcurso de esa mañana ninguna de esas personas se acercó“, fue la respuesta del sobrino del Diez.

Sobre los días previos al fallecimiento, Espósito dijo: “Se lo veía bajo de ánimo, se encontraba mal de aspecto. Los últimos dos días no salió de la habitación. La primera semana en Tigre estuvo de diez, hasta quería jugar. Luego de esa semana comenzó a recaer”.

Audiencia clave en el juicio por la muerte de Maradona

Morla, que fue el último apoderado de Maradona, es señalado en acusaciones por los herederos del Diez.

“El plan de Morla para que mi papá ya no esté más lo hizo perfecto haciendo lo de Sattvica [la empresa que concentró los derechos comerciales más valiosos del patrimonio del Diez], pasándose todas las marcas para él y tres años después dijo que eran para mis tías; es ridículo. Él tenía el poder de tener a Maradona. Y hacía lo que quería con ese poder. Era el plan. Yo no puedo pensarlo de manera correcta. Lo querían matar. ¿Morla quería tener la vida de mi papá en sus manos? Seguramente. Y lo hizo, desde buscar conflictos o llevarlo al partido [el 30 de octubre de 2020, cuando Diego cumplió 60 años y fue en pésimas condiciones físicas a la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata para un homenaje de la AFA]. Porque yo sé que Guillermo Coppola no lo hubiese hecho nunca en su vida, eso de mandarlo a mi papá a que cumpla un contrato sí o sí, cuando no podía caminar ni sostenerse en pie ni acomodarse un barbijo", había dicho Gianinna Maradona, una de las hijas del astro en un encuentro con diferentes medios de comunicación, entre los que estuvo LA NACION, después de declarar como testigo en el juicio.

Por eso se espera un fuerte cuestionario de los abogados que representan a los herederos de Maradona.

Morla, además, junto con otros sospechosos, está procesado defraudación por administración fraudulenta. La causa fue elevada a la etapa de juicio. Es un expediente por el uso de la marca “Maradona” y el destino de los millonarios ingresos de los negocios