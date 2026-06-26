Juicio por la muerte de Maradona: “Faltaban cosas para poder trabajar ante una urgencia”, dijo una testigo

Fue una audiencia donde hablaron enfermeros. Se trata de profesionales de la salud que atendieron a Diego Armando Maradona en la casa del barrio San Andrés, en Tigre, donde fue trasladado después de ser operado de un hematoma subdural y donde, el 25 de noviembre de 2020, falleció. A diferencia de sus colegas Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid, no son juzgados por su presunta responsabilidad en la muerte del Diez. Los tres declararon como testigos bajo juramento de decir la verdad en el juicio en el que se busca dilucidar eventuales responsabilidades penales en el trágico final,

La primera en declarar ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani fue Tamara Mansilla. La testigo solo estuvo una noche en la casa del barrio San Andrés. Fue el 12 de noviembre de 2020, un día después de la llegada del astro a Tigre.

“No me sentí cómodo con el lugar. Por ser Maradona, faltaban cosas para poder trabajar ante una urgencia. No había absolutamente nada de elementos para usar con el paciente. No había para hacer el control de signos vitales, yo llevé el mío. No había desfibrilador, ni caja de emergencia por si tenía un paro cardíaco. No estaba muy clara la logística”, dijo la testigo, con contundencia, durante el interrogatorio de Cosme Iribarren, uno de los fiscales general de San Isidro y a cargo de la acusación pública.

Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, uno de los acusados Hernan Zenteno - La Nacion

Mansilla fue contactada por Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de la empresa Medidom y uno de las personas sentadas en el banquillo de los acusados. Le dijo que debía controlar los signos vitales de Maradona.

Bajo juramento de decir la verdad contó que la noche de guardia, en un primer momento, el paciente se negó a que le tomara los signos vitales, pero después se dejó controlar.

“Esa noche se levantó varias veces al baño. No me permitió higienizarlo y una vez no me dejó ingresar en el l baño con él, pero el resto bien”, recordó.

También afirmó no recibió ni la historia clínica ni una epicrisis del paciente. Contó que dejó de ir porque Diego no quería que hubiese tanta gente en la casa.

Cuando la testigo terminó, el abogado Julio Rivas, uno de los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, otro de los acusados pidió que se dejara constancia que cuando Mansilla se retiraba de la sala de audiencias le hizo un gesto como de un beso hacia el lugar donde estaban sentadas Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del astro mundial del fútbol.

“Una ambulancia en la puerta”

El segundo testigo de la jornada fue el enfermero Aldo Arnez Zenteno, que hizo cuatro guardias.

“Nunca tuve inconvenientes para desarrollar mi tarea. Pude tomarle los signos. Le informaba las cosas en el grupo a la doctora Forlini”, dijo en referencia a Nancy Forlini, jefe de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical y una de las imputadas sentadas en el banquillo de los acusados.

Ante una pregunta del fiscal Iribarren, el testigo dijo: “Para mí tenía que haber indicaciones médicas firmadas por un profesional, una ambulancia en la puerta para la atención de urgencia”,

Después fue el turno de la enfermera Daiana Cáceres, hijastra de Arnes Zenteno.

“Estuve en dos guardias y el paciente estuvo estable, de buen ánimo. Eso reporté”, afirmó. También dijo que el domingo 22 de noviembre de 2020 lo vio al neurocirujano Luque, uno de los acusados.

“Se presentó [Luque] como un médico amigo de él, que era médico tratante de él”.

También, ese día, lo vio a Maradona “con un poquito de retención de líquidos”. Pero no se lo informó a nadie.

“Era un paciente que veía dos veces por día, tenía sobrepeso y ese día lo había visto el médico. No me pareció que tenía el poder de decir que el paciente tenía retención de líquidos. No soy médico para hacer un diagnóstico ni la certeza de que lo había visto una semana”, explicó.