Lluvia de balas y sangre en el conurbano: un vecino mató a un ladrón que quiso asaltarlo

Fue una lluvia de balas y sangre que duró 15 segundos. Un vecino al que intentaron robarle mató a uno de los dos asaltantes que lo interceptaron cuando llegaba a un autoservicio situado en la esquina de Urien y Bacigalupi, en el barrio San Javier, de la localidad de Virrey del Pino, La Matanza.

El violento episodio ocurrió anoche, a las 19.55, y la secuencia fue registrada por varias cámaras de seguridad.

En las imágenes, además del tiroteo, se pudo observar cómo dos clientas del mercado huyeron al quedar en medio del fuego cruzado entre la víctima del robo y uno de los ladrones.

Al tiempo que corrían, ambas mujeres gritaban “¡Que nadie salga!”, “¡Quédense adentro!”. Los gritos se pudieron escuchar en medio de los estruendos provocados por las detonaciones de las armas de fuego.

Lluvia de balas y sangre eb el conurbano

A partir de la reconstrucción del violento episodio realizada por los investigadores policiales se habría determinado que los dos sospechosos, a bordo de una moto Yamaha XTZ sin patente, seguían a los dos ocupantes de otro vehículo.

Pero al llegar al autoservicio “El Gitano”, uno de los dos sospechosos descendió de la moto y, a punta de pistola, exigió a la víctima que entregara el vehículo.

Entonces el delincuente abrió fuego contra la víctima, quien extrajo un arma de fuego y repelió la agresión. Aparentemente, sorprendido porque la víctima se resistió, el ladrón abordó la moto y huyó con su cómplice.

No llegó lejos. La víctima del intento de robo se colocó en posición de tiro y continuó disparando. El ladrón cayó a media cuadra del supermercado. El cómplice que conducía la moto abandonó a su compañero y huyó a pie.

También desapareció de la escena la víctima del robo. Hasta el momento, ni el cómplice del ladrón abatido ni el vecino que vació el cargador de su arma fueron identificados ni detenidos.

Tampoco se pudo establecer si la víctima del intento de robo era policía. Aunque estaba de civil y usaba casco, en una de las grabaciones de las cámaras de seguridad se pudo advertir cómo se ponía en la posición de tiro conocida como “postura FBI”.

Con respecto al ladrón abatido, fuentes policiales lo identificaron como Maximiliano Borrás, de 16 años. El menor asaltante había sido arrestado en agosto del año pasado, acusado de formar parte de una banda que robaba automóviles en la zona.

Hasta el momento, los investigadores policiales tampoco hallaron el arma con la que el ladrón abatido amenazó a la víctima del robo.