Juicio por la muerte de Maradona: “Vi a dos hijas con amor por su padre”, sostuvo Pedro Di Spagna, uno de los acusados

Lloró. Escuchar su voz en nueva audiencia del juicio en el que se busca dilucidar eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona no estaba prevista. Pero el médico clínico Pedro Di Spagna, uno de los imputados sentados en el banquillo de los acusados, solicitó hablar para darle contexto a un chat reproducido ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, a cargo del debate, a pedido del abogado Mario Baudry, letrado que representa los intereses de Diego Fernando, el hijo menor del astro mundial del fútbol.

“Ok, perfecto, me parece bien la decisión, programamos para el martes o miércoles. No hay problema. Lo único, nosotros y como sugerencia, cubramos la parte legal, Dios quiera que pase bien el fin de semana y que esté lo mejor posible, pero si hay algún evento desfavorable, quedemos cubiertos que no se le pudo hacer el examen ni solicitar exámenes complementarios (que creo es necesario) por razones ajenas a nosotros. Quedo atento y a disposición. Saludos”, escribió Di Spagna, médico que trabaja con el plantel profesional del club Huracán, en el mensaje reproducido ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani.

Entonces, Di Spagna pidió hablar para contextualizar su mensaje del 19 de noviembre de 2020. Un día antes había ido a la casa del barrio San Andrés, en Benavídez, en Tigre, donde para ese entonces vivía Maradona después de ser operado de un hematoma subdural, pero el astro no lo quiso recibir.

Entonces, el médico clínico explicó que su mensaje era una respuesta a un chat enviado por Nancy Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, otra de las imputadas sentadas en el banquillo de los acusados. Y reprodujo el mensaje de voz.

En ese chat, Forlini le explicaba a Di Spagna que “por decisión de los médicos tratantes suspendían las visitas” hasta “la próxima semana” con el objetivo de “que [Maradona] no se sienta acosado por tanta gente”.

El médico Pedro Di Spagna, uno de los acusados en el juicio por la muerte de Maradona Redes

Entonces, tras hacer escuchar el mensaje de Forlini, Di Spagna sostuvo: “Queda evidenciado que había médicos tratantes, yo era un interconsultor que iba una vez por semana. Yo acato la decisión de los médicos tratantes. ‘Que programe la visita de la semana’, dice Forlini. Queda en claro donde yo iba una vez por semana”.

Después contó su visita a la casa donde vivía Maradona el 18 de noviembre de 2020. Fue junto con un nutricionista. En San Andrés estaban dos de las hijas de Diego, Gianinna y Jana, y el neurocirujano Leopoldo Luque, otro de los acusados.

Jana Maradona en los tribunales de San Isidro Nicolás Suárez

“Digo lamentablemente que [Diego] me rebotó. Esperamos, insistimos y las propias hijas así lo dijeron [cuando declararon como testigos]. Si se me permite, el 18 [de noviembre de 2020] vi a dos hijas con amor por su padre. A Gianinna la vi que iba y venía para convencerlo. Vi a dos hijas que tenían amor por su padre. En los medios se tergiversa, pero yo vi a dos hijas con amor por su padre “, afirmó Di Spagna.

Tras escuchar a Di Spagna, Gianinna se quebró y lloró.