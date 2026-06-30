Juicio por Loan: José Peña pidió que los acusados confiesen dónde está su hijo

José Peña, el padre de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde hace dos años, declaró este martes en el juicio que se desarrolla en la provincia de Corrientes y pidió que los acusados den respuestas acerca de dónde está su hijo.

María Belén Russo Cornara, abogada querellante, conversó con la agencia Noticias Argentinas y destacó que José Peña reconstruyó el día de la desaparición de su hijo, ocurrida el 13 de junio de 2024, e hizo una solicitud especial para que los implicados confiesen qué pasó con el niño.

Al término de su testimonio se dispuso un cuarto intermedio de diez minutos y ya comenzó la declaración de María Noguera, madre de Loan, ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

El marino retirado Carlos Pérez, acusado de la apropiación de Loan Joaquín Meabe

Además, comparecerán sus hermanos Mariano, José, Alfredo, César, Cristian y Fernando, mientras que la abuela Catalina −en cuya casa se desarrolló el almuerzo que precedió a la desaparición del chico en el naranjal de la localidad de 9 de Julio- hará lo propio el próximo jueves.

Laudelina Peña Joaquín Meabe

De la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

María Victoria Caillava, acusada de la apropiación de Loan Peña Joaquín Meabe

En tanto, Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio también son sometidos a juicio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.