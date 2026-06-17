Juicio por Loan: la insólita excusa del imputado que no se presentó en la primera audiencia

Su ausencia en la sala de audiencias donde había comenzado el juicio donde se juzga a los supuestos responsbales de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que desapareció hace dos años, hizo que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, tras una solicitud del Ministerio Público Fiscal, ordenara su detención. Finalmente, tras un cuarto intermedio, el psicólogo Esteban Rossi Colombo se conectó por Zoom desde Tucumán.

“Esto es desprolijo y no se atiene a lo que debe ser un debate con seriedad en un caso tan importante como la desaparición de un niño, que aún no fue encontrado”, aseguró el fiscal federal Carlos Schaefer, como respuesta a la decisión del tribunal de aceptar que Rossi Colombo participe del juicio en libertad, con la asistencia de un abogado particular, que recién había asumido la defensa unos minutos antes

El psicólogo está procesado –estuvo unos días preso durante septiembre de 2024- por entorpecer la causa, junto con 10 integrantes de la fundación Dupuy, y de manipular a los menores que fueron testigos de la desaparición de Loan. Deberá seguir el juicio en un destacamento de Gendarmería, según definieron los juecesueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

“No tengo los recursos para viajar y menos para pagar un abogado. Surgieron situaciones y no conseguía”, dijo Rossi Colombo cuando los jueces le pidieron explicaciones por su ausencia. Finalmente el tribunal convocó a un defensor oficial para que represente al psicólogo.

Rossi Colombo no es uno de los principales acusados, pero su rol en el juicio puede ser importante para otros acusados, entre ellos, Nicolás “El Americano” Soria, quien se hacía pasar por agente de la CIA e Interpol, y trató de desviar la investigación al acercarse a la familia de Loan.

En septiembre de 2024, la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, quien llevó adelante la instrucción de la causa, ordenó la detención de Rossi Colombo en Tucumán, tras un pedido de la fiscalía federal, que lo acusó de falso testimonio.

La aprehensión de este supuesto psicólogo forense se produjo después de su declaración, en la que entró en varias contradicciones.

El psicólogo fue clave en relación con un episodio oscuro que ocurrió tras la desaparición del niño que tenía 5 años en el momento en que se perdió su rastro. Rossi Colombo y otras personas de la fundación se llevaron a los niños que habían estado con Loan en el naranjal el día que desapareció para darles, “en teoría”, contención psicológica, pero la sospecha es que intentaron manipularlos antes de que declararan en cámara Gesell. Los habían llevado a un alojamiento que se llama Bocanegra, en la localidad correntina de Nueve de Julio.