En el inicio del juicio por la desaparición de Loan los fiscales pidieron la detención de un psicólogo de la Fundación Dupuy

El inicio del juicio en Corrientes por la desaparición de Loan Peña, quien hoy tendría 7 años, empezó caldeado. Antes de que se leyera una síntesis del requerimiento de elevación a juicio contra los 17 acusados, los fiscales federales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel pidieron la detención del psicólogo de la Fundación Duduy Esteban Rossi Colombo, que ya estuvo preso por falso testimonio en esta causa, pero llegaba al juicio en libertad. El planteo del fiscal se produjo luego de que se detectara que Rossi Colombo no estaba presente en la sala y tampoco estaba conectado al juicio de manera virtual. El tribunal lo declaró en rebeldía y ordenó su arresto.

La fiscalía también solicitó detener preventivamente al resto de los imputados que llegaron en libertad, que también integran la Fundación Dupuy, pero los jueces que integran el tribunal –Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco- rechazaron este planteo.

Luego, el juicio, que se realiza en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería, en la capital correntina, continuó con la lectura de una síntesis de la elevación a juicio, que tuvo también algunas objeciones por parte de la mayoría de los abogados defensores.

Comienza el juicio por el caso Loan en Corrientes. Carlos Pérez y María Victoria Caillava Joaquín Meabe

Estaba previsto que la audiencia comenzara a las 9, pero se inició con más de una hora de retraso. Parte de los imputados arribaron al destacamento de la Gendarmería pocos minutos antes. El matrimonio integrado por la exfuncionaria del municipio de 9 de Julio María Victoria Caillava y el exmarino de la Armada Argentina Carlos Pérez, acusados de la sustracción y posterior ocultamiento de Loan, fueron los primeros en entrar a la sala de audiencias.

Poco después llegó Laudelina Peña, tía de Loan, quien se sentó junto a Caillava. También estuvieron presentes en el tribunal Antonio Benítez, tío político de Loan; la pareja de amigos, Daniel “Fierrito” Ramírez y su esposa, Mónica del Carmen Millapi, quien participa del debate de forma virtual.

Comienza el juicio por el caso Loan en Corrientes Joaquín Meabe

También estaba sentado en la sala Nicolás “El Americano” Soria, de la Fundación Dupuy, imputado por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos.

El pedido de detención de los fiscales fue avalado por los jueces del tribunal. Rossi Colombo ya había estado preso, acusado de desviar la investigación tras la desaparición de Loan. Este psicólogo se movía con el supuesto espía Soria.

Comienza el juicio por el caso Loan en Corrientes Joaquín Meabe

En septiembre de 2024, la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, quien llevó adelante la instrucción de la causa, ordenó la detención de Rossi Colombo en Tucumán, tras un pedido de la fiscalía federal, que lo acusó de falso testimonio.

La aprehensión de este supuesto psicólogo forense se produjo después de su declaración, en la que entró en varias contradicciones.

El psicólogo fue clave en relación con un episodio oscuro que ocurrió tras la desaparición del niño que en ese momento tenía 5 años. Rossi Colombo y otras personas de la fundación se llevaron a los niños que habían estado con Loan en el naranjal el día que desapareció para darles, “en teoría”, contención psicológica, pero la sospecha es que intentaron manipularlos antes de que declararan en cámara Gesell. Los habían llevado a un alojamiento que se llama Bocanegra, en la localidad correntina de 9 de Julio.