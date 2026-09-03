Juzgarán a tres hombres acusados de matar a golpes a un jubilado durante un robo en Núñez

José Alberto Ronderos vivía solo y tenía una rutina conocida. Solía frecuentar un bar de Núñez y, según reconstruyó la investigación, esa costumbre habría sido aprovechada por un grupo de delincuentes que durante varios días siguió sus movimientos antes de entrar en su casa y matarlo a golpes.

El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 2025 y ahora tres hombres deberán enfrentar un juicio oral acusados de haber participado del homicidio y del robo. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 13, aunque todavía no tiene fecha de inicio. Un cuarto sospechoso, señalado como uno de los coautores del asesinato, continúa prófugo.

Ronderos tenía 70 años cuando fue asesinado en su vivienda de Vuelta de Obligado al 3100. Dos días después del crimen, sus familiares comenzaron a preocuparse porque no respondía a los mensajes. El 9 de diciembre concurrieron al domicilio y encontraron una escena que permitió dimensionar la violencia del ataque: el jubilado estaba muerto, semidesnudo y atado de pies y manos.

Las cámaras de la Policía de la Ciudad que marcaron el recorrido de los acusados

La autopsia determinó que había fallecido como consecuencia de politraumatismos y una hemorragia interna.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, encabezada por el fiscal José María Campagnoli. El auxiliar fiscal Facundo Vidal impulsó una pesquisa que combinó el análisis de comunicaciones telefónicas, imágenes de cámaras de seguridad y testimonios.

Uno de los datos que resultó clave surgió de las grabaciones obtenidas en distintos puntos del barrio. Los investigadores pudieron reconstruir los movimientos de los sospechosos y determinar que algunos de ellos habían vigilado a Ronderos durante los días previos al crimen.

El testimonio de la cocinera del bar que la víctima solía frecuentar también permitió establecer parte de la rutina del jubilado y reconstruir cómo los acusados habrían seguido sus movimientos.

Una planificación de varios días

Según el requerimiento de elevación a juicio, los acusados habrían estudiado tanto los desplazamientos de Ronderos como las características de su vivienda para determinar el momento más conveniente para concretar el asalto.

Las cámaras de la Policía de la Ciudad que marcaron el recorrido de los acusados

La investigación estableció que el 5 de diciembre, dos días antes del homicidio, cuatro hombres realizaron un reconocimiento de la casa y de sus inmediaciones. La vigilancia se habría repetido al día siguiente y nuevamente durante la madrugada del 7 de diciembre.

Para la fiscalía, se trató de una maniobra planificada con una distribución previa de roles.

La reconstrucción sostiene que alrededor de las 14.40 de aquel domingo, dos de los sospechosos ingresaron en la vivienda después de esperar que Ronderos saliera del bar ubicado en la Avenida Cabildo y Manuela Pedraza. Lo siguieron hasta su domicilio y lo abordaron cuando ingresaba.

Una vez dentro, lo redujeron y lo ataron de pies y manos con cinta adhesiva, un cordón y un cable telefónico. Según la acusación, después lo golpearon reiteradamente en distintas partes del cuerpo.

Los investigadores determinaron que Ronderos sufrió numerosas lesiones, entre ellas fracturas vertebrales, antes de morir como consecuencia de los traumatismos y de la hemorragia interna.

Tras el asesinato, los atacantes habrían colocado en dos mochilas el teléfono celular de la víctima y otros objetos que no pudieron ser determinados. Cerca de las 18, abandonaron la vivienda.

Según consigna el sitio fiscales.gob.ar, la investigación permitió reconstruir también los movimientos posteriores de los acusados, de los que solo trascendieron sus iniciales. S. J. M. y D. A. M. habrían abordado un colectivo junto con S. M. A. J. y viajado hacia la zona de Parque Patricios.

Al día siguiente de que se conociera el homicidio, dos de los sospechosos se trasladaron en un micro de larga distancia hasta Dolores y luego continuaron viaje hacia Mar del Plata. El 11 de diciembre fueron detenidos después de protagonizar un choque contra una vivienda mientras, según la investigación, se encontraban alcoholizados.

El tercer acusado, identificado como Y. E. V. F., fue detenido el 7 de enero de este año en Longchamps, luego de una serie de tareas de inteligencia y de un primer allanamiento que no había permitido localizarlo.

Los tres permanecen vinculados a la causa y serán juzgados por distintos grados de participación en el homicidio y en el robo.

S. J. M., de 42 años, está acusado como coautor de un homicidio agravado por ensañamiento, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber sido cometido para facilitar u ocultar otro delito, además del robo. S.M.A.J., de 34 años, está acusado como partícipe necesario y Y.E.V.F., de 29 años y nacionalidad venezolana, como partícipe secundario.

La Justicia también mantiene la búsqueda de D. A. M., señalado por la fiscalía como coautor del homicidio.

El juicio estará a cargo de los jueces Adolfo Calvete, Enrique Gamboa y Diego Leif Guardia. La acusación será sostenida por el fiscal general Aldo de la Fuente.