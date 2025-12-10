Encontraron muerto a un jubilado en Belgrano, estaba atado y golpeado

Detectives de la Policía de la Ciudad y funcionarios judiciales investigan el asesinato de un jubilado en el barrio porteño de Belgrano. El cuerpo de la víctima fue encontrado en su casa, situada en Vuelta de Obligado al 3100, estaba atado y golpeado, según el reporte inicial de los peritos que trabajaron en esa vivienda, situada justo el cruce con Campo Salles.

La investigación quedó en manos de la fiscalía Saavedra-Núñez, a cargo de José María Campagnoli, que caratuló el expediente como “averiguación de homicidio”.

Efectivos de la Comisaría 13B fueron los primeros en llegar a la escena del hecho. Fueron desplazados a ese lugar tras recibirse un pedido de asistencia en la línea de emergencias 911. Fueron recibidos en la calle por una mujer que se identificó como hermana del dueño de casa, que se mostró preocupada, ya que hacía algunos días que no podía comunicarse con su familiar, de unos 70 años. Apenas estuvieron frente a la vivienda, los policías notaron que la puerta estaba entreabierta, aunque la reja se mantenía cerrada con llave.

Entonces, los uniformados ingresaron en la propiedad y encontraron el cuerpo de la víctima tendido en el living. Tenía las manos atadas y había sido golpeado. A simple vista pudo constatarse que el jubilado había fallecido varios días antes. Los investigadores esperan el resultado de la autopsia para definir el momento del crimen. Ese será un dato clave en la pesquisa, ya que permitirá establecer el período de tiempo en el que se analizarán las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en esa zona de Belgrano, a 100 metros de la avenida Cabildo.

El SAME ratificó esa opinión inicial de los uniformados y consignó que la muerte se había producido más de 24 horas antes del hallazgo del cuerpo.

Trascendió que la víctima habría sido identificada como José Alberto Ronderos.

La Policía Científica trabaja en el lugar del hecho para encontrar rastros que puedan llevar a resolver este homicidio, cuyo móvil aún no está claro para los investigadores. Si bien la casa estaba revuelta, como podría encontrarse en la escena de un homicidio derivado de un robo, los indicios iniciales sobre la personalidad de la víctima apuntan a que acumulaba en su vivienda cosas, aunque no tuviesen utilidad por lo que el desorden no sería algo anormal en esa vivienda.

En principio, los investigadores se inclinarían a que el homicidio tendría un trasfondo personal, por cuestiones que aún no pudieron ser establecidas.

“En general estaba solo”, dijo una vecina que conocía a la víctima en diálogo con Crónica TV. Y agregó: “Siempre se quería meter gente”. El miedo a que intrusos se apropien de su hogar habría sido expresado varias veces por el jubilado asesinado.

Otro vecino, portero que trabaja en la cuadra donde vívía la víctima, comentó que esta acostumbraba a tomar café en locales de los alrededores y que expresó algunas veces que había recibido importantes ofertas por la casa, aunque las había rechazado. “Habló de hasta un millón de dólares”, dijo ese hombre.

Para los investigadores, por ahora no se vislumbra un móvil económico, ya que los allegados explicaron en los testimonios iniciales que Ronderos no guardaba dinero en su casa y que tampoco tenía sumas importantes ahorradas.