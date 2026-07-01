La atraparon con medio kilo de cocaína a pasos de un shopping, un hospital y una universidad en Caballito

La Justicia porteña dictó la prisión preventiva de una mujer con antecedentes penales a la que se le secuestró un trozo de más de medio kilo de un ladrillo de cocaína luego de que bajara de un auto en una esquina de la zona comercial del barrio porteño de Caballito, cerca del shopping, de la Universidad de la Policía Federal y de un centro médico.

El titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº20, Christian Federico Brandoni Nonell, hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el auxiliar fiscal Ezequiel Gradella, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

La mujer detenida con la droga en Caballito Prensa MPF

Todo sucedió en la esquina de las calles Guayaquil y Calasanz, cuando agentes de la Policía de la Ciudad, que se encontraban en el barrio de Caballito en una recorrida preventiva, vieron a la sospechosa descender raudamente de un auto con una bolsa de color claro con forma rectangular en una de sus manos.

La mujer se mostraba nerviosa, atenta a su entorno y a lo que llevaba en sus manos, por lo que los policías se acercaron para entrevistarla. Fue en ese contexto que los agentes hallaron que en el interior de la bolsa llevaba una caja de galletitas que contenía un ladrillo compacto de cocaína de 513 gramos.

Al tomar intervención la UFLA Oeste, el auxiliar fiscal Gradella dispuso la detención de la sospechosa y el secuestro de la droga. Luego, se imputó a la detenida por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La mujer registraba condenas por delitos similares y era investigada en el marco de otro caso vinculado a una organización de venta de drogas, según informó el MPF en un comunicado.

Ante ello, se solicitó al juez Brandoni Nonell la prisión preventiva, quien hizo lugar al pedido del auxiliar fiscal.