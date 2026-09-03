La banda narco de Bebote Alvarez intentó usar al Kun Agüero para ampliar sus negocios

La banda narcocriminal que, para la Justicia, integraba Pablo Álvarez, el exlíder de la barra brava de Independiente apodado Bebote, intentó vincularse con el exfutbolista Sergio Kun Agüero para ampliar sus negocios.

Así lo reveló el diario Clarín en base a información incorporada al expediente que, hasta las últimas horas estuvo a cargo del por entonces juez en lo penal económico Pablo Yararola, magistrado que hoy jura como integrante de la Cámara Federal de Casación Penal.

Según el citado medio, la organización criminal pretendía uilizar estructuras empresariales que ya manejaba para canalizar fondos y diversificar sus negocios hacia eventos de gran escala, entre ellos la Copa Potrero, el torneo organizado por Agüero.

Bebote Álvarez, exjefe de la barra de Independiente, fue detenido la semana pasada por la Policía Federal Argentina (PFA) PFA

La banda buscaba acercarse al exfutbolista y utilizar su nombre y su imagen para expandir sus negocios.

Según allegados a Agüero consultados por el diario Clarín confirmaron que, en su carácter de empresario, el exfutbolista “recibió estas ofertas” señaladas en la causa pero “tras investigar a los oferentes se rechazó todo proyecto y nada prospero”.

Como informó LA NACION, Álvarez se había sumado recientemente a la organización desbaratada por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA). Se trata de una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas, con vínculos en España y Bolivia.

Álvarez formaba parte de la banda como un elemento de choque, que se encargaba de amedrentar a los que no pagaban la droga. Además, se estableció que Bebote pretendía sumarse a la organización porque se jactaba de que tenía contactos en Bolivia que le permitirían conseguir cocaína.

Además de lmensajes, el vínculo con tres de los integrantes de la banda quedó probado porque esos tres sospechosos figuraban como dueños de la propiedad situada al lado de la cancha de Independiente, en la que funcionaba museo armado por Bebote dedicado al Rojo y un restaurante que se convertía en salón de fiestas.

“Pablo no quiere quedarse afuera de lo de Bolivia. No quiere porque, aparte, no tiene entradas como antes”, expresó uno de los detenidos en uno de los mensajes hallados en un celular, al referirse a la necesidad de Álvarez de formar parte de la organización.

En ese mensaje quedó expuesto cómo el nombre de Álvarez era utilizado como elemento para amedrentar a los que no pagaban.

Mientras que en otro mensaje, el sospechoso se refirió a un supuesto malestar del exjefe barrabrava sobre la mala calidad de la cocaína que mandó el proveedor.