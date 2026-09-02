La caída de Paranacito: tiene 24 años, lo acusan de liderar una banda narco y de encargar asesinatos a sicarios

Tiene 24 años. A su corta edad, N. A. P., apodado Paranacito o Paraná, es señalado como líder de una banda narco que opera en Quilmes y en Florencio Varela. También lo acusan de encargar crímenes ejecutados por sicarios; a su gavilla le endilgan el homicidio del sargento de la policía bonaerense Facundo Giménez, ocurrido durante un allanamiento en un búnker de drogas.

El fin de semana pasado, Paranacito y otros 17 sospechosos fueron detenidos durante un megaoperativo a cargo de personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. “Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas durante la investigación, que incluyeron inteligencia criminal, vigilancias, seguimientos, relevamientos territoriales, filmaciones y análisis de comunicaciones, se logró establecer la existencia de una estructura organizada que operaba mediante vendedores, ‘bolseros’, ‘satélites’ y distintos puntos de comercialización, conocidos como búnkeres ”, explicaron los voceros consultados.

Los operativos estuvieron a cargo de la policía bonaerense

Durante el megaoperativo se realizaron 30 allanamientos. Entre los detenidos se encuentra un delincuente de 36 años que estaba bajo arresto domiciliario en una causa por narcotráfico.

El personal de la policía bonaerense secuestró cocaína, marihuana, seis armas de fuego, municiones, dólares, pesos argentinos, 16 teléfonos celulares, dos chalecos antibalas con funda policial y numeración suprimida, un cuaderno con anotaciones, elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo de estupefacientes, un auto marca Geely modelo Emgrand y una moto Honda XR 125.

“Como parte de las medidas destinadas a desarticular la estructura criminal, una vez finalizadas las diligencias judiciales se procedió, en forma conjunta con personal de la Municipalidad de Florencio Varela, al derribo de los búnkeres identificados como puntos de comercialización de estupefacientes , con el objetivo de impedir la continuidad de dichas actividades ilícitas en esos lugares”, explicaron las fuentes consultadas.

El sargento Facundo Giménez

El crimen del policía

Como se dijo, la banda de Paranacito está sindicada como la organización criminal que estuvo detrás del homicidio del sargento Giménez, crimen ocurrido a mediados de junio pasado.

El uniformado fue baleado cuando irrumpió en un inmueble localizado en Ginebra y La Haya, en Florencio Varela.

Giménez había sido convocado a participar del operativo porque se desempeñaba en el servicio externo de la comisaría 5ª de Florencio. Cuando los uniformados ingresaron en el inmueble, los narcos abrieron fuego y uno de los balazos hirió en la cabeza al sargento.

Al verlo herido, los compañeros de Giménez lo trasladaron a un hospital de Florencio Varela, donde llegó sin vida.

Al mismo tiempo que los policías llevaron a su compañero herido al hospital, otros uniformados detuvieron a los narcos que habían baleado al sargento y que estaban en el búnker de venta de drogas.

Se trata de tres sospechosos, de 26, 28 y 15 años, que quedaron detenidos a disposición del fiscal de turno de Florencio Varela.