La caída de una banda de motochorros que robó tres motos en 33 minutos en San Isidro

Los ataques se repitieron sin pausa durante 11 días. El modus operandi siempre fue el mismo: dos motochorros circulaban por las calles en busca de motos para robar. Para concretar el plan criminal estaban dispuestos a todo. Y si la víctima intentaba resistirse, no dudaban en disparar sus armas para apoderarse del vehículo.

Desbarataron una banda que robaba motos en San Isidro

Lo particular del caso es que una mañana, el 30 de marzo pasado, en poco más de 33 minutos robaron tres motos.

Así actuaba una banda oriunda de Villa Hidalgo, en el partido bonaerense de San Martín, que en marzo pasado protagonizó una decena de robos de motos, la mayoría en Boulogne, San Isidro. También hubo un golpe en Carapachay, Vicente López, según se desprende de un expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION.

A una de las víctimas, a la que le sustrajeron una Honda Titán CG150, la extorsionaron: entre 24 y 48 horas después del golpe le exigieron 500.000 pesos para devolverle el vehículo. El intercambio se concretó el 23 de marzo pasado, cerca de las 17, en las inmediaciones de la villa de San Martín.

Como se dijo, el 30 de marzo pasado, entre las 6.30 y las 7.03, la banda atacó tres veces. El primer golpe ocurrió en Thames y Fray Cayetano Rodríguez, Boulogne, cuando Enzo V., de 19 años, y Lautaro E. circulaban en una moto Rouser roja e interceptaron a una pareja que se movía en una Honda XR 150 blanca y roja.

Los motochorros se le pusieron a la par a la pareja y uno de ellos gritó: “¡La moto, dame la moto! ¡Bajate!”, mientras que, con un arma de fuego, le apuntaba a la cabeza del conductor. Para demostrar que iba en serio y obligar a las víctimas a detenerse, disparó.

Los operativos donde fueron detenidos los sospechosos

La pareja decidió bajarse de inmediato de la moto, que quedó en poder de los delincuentes.

Veintitrés minutos después, Enzo V. y un cómplice atacaron a otras víctimas en la avenida Ader y Acassuso, Carapachay. Los motochorros circulaban en una moto Honda XR 150; lo más probable es que se haya tratado del vehículo que habían robado un rato antes en Boulogne.

En esa oportunidad, como la víctima, Jorge Alberto S., intentó escapar a toda velocidad en su Honda Titán CG150 blanca, Enzo V. le disparó. “La víctima detuvo la marcha y, para evitar que los ladrones se llevaran su moto, le sacó la llave de ignición, pero los delincuentes se la llevaron igual”, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.

El último golpe de esa mañana ocurrió a las 7.03 en el Camino Real Morón y Olazábal, en el barrio de La Horqueta, Boulogne, cuando los motochorros interceptaron al conductor de una moto KTM Duke.

“¡Dame la moto! ¡Dámela o te mato!”, fue el grito que precedió a dos disparos. La víctima abandonó el vehículo y los motochorros escaparon con él.

Allanamientos

La investigación de la seguidilla de robos quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, quien con la colaboración de detectives de la Estación de Policía Departamental de San Isidro, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la policía bonaerense y de personal de la Secretaría de Seguridad de San Isidro, pudo identificar a los integrantes de la banda.

La semana pasada se hizo una serie de allanamientos en la Villa Hidalgo, de San Martín, donde fueron detenidos Enzo V. y otros tres sospechosos.

“ Cuando el personal de la policía bonaerense y de la Patrulla Municipal de San Isidro irrumpió en su casa, Enzo V. intentó escapar por los techos, pero fue alcanzado y reducido a los pocos metros ”, dijeron fuentes del caso.

A la banda, según fuentes judiciales, se le atribuyen ocho robos y dos tentativas de homicidio. “En todos los golpes que dieron hubo disparos de armas de fuego”, agregaron.

Detuvieron a una banda de Motochorros Municipalidad de San Isidro

Para identificar a los sospechosos, según voceros de la investigación, fueron clave el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad y las lectoras de patentes instaladas por el municipio.