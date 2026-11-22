El fiscal general Sandro Abraldes, quien intervino en el juicio oral que condenó a Cristian Álvarez Congiú, el Pity, a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Díaz, reiteró su satisfacción porque el tribunal dio por acreditada la acusación de la Fiscalía. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de recurrir el monto de la pena, una vez que los jueces den a conocer los fundamentos de la sentencia .

Abraldes, el único de los protagonistas del debate que hasta el momento no se había expresado públicamente tras el fallo del viernes, aclaró en una entrevista con Radio con Vos que una eventual apelación no tendría por objetivo discutir los alcances de la responsabilidad penal del músico, sino analizar si existen argumentos jurídicos para cuestionar la sanción impuesta.

La Fiscalía había solicitado una condena de 18 años y seis meses de prisión, seis años y medio más que la pena finalmente impuesta por el Tribunal.

“Tengo que esperar a ver qué fundamentos hay. Sin eso no puedo adelantar nada”, explicó el representante del Ministerio Público, quien señaló que primero deberá estudiar los argumentos utilizados por los magistrados para determinar el monto de la condena.

El fiscal Sandro Abraldes pidió 18 años de cárcel para el musico Pity Alvarez Nicolas Suarez

El fiscal también advirtió que los recursos de la acusación tienen reglas de admisibilidad específicas y que no presentará una apelación sin fundamentos sólidos. “Si vemos que realmente hay un elemento serio, lo haremos. Si no, para ir a hacer una aventura a Casación, no”, sostuvo.

En ese sentido, diferenció la discusión sobre la pena de la decisión central del juicio. “Hay una parte que no me genera agravio, que es la condena en sí”, afirmó. Para Abraldes, el tribunal validó la hipótesis de la Fiscalía al considerar a Álvarez autor de un homicidio doloso, sin que se acreditara una causa de justificación.

El arresto domiciliario y el cómputo de la pena

Otro de los aspectos sobre los que se refirió Abraldes fue la situación de detención del músico. El tribunal dispuso el arresto domiciliario, aunque esa medida no implica que Álvarez deba trasladarse de forma inmediata a su vivienda: actualmente permanece internado de manera involuntaria bajo el régimen de un juez civil y la eventual ejecución de la prisión domiciliaria dependerá de las condiciones que se establezcan para su cumplimiento.

Pity Álvarez

La Fiscalía había solicitado que el músico quedara detenido una vez finalizada su internación. Sin embargo, los jueces adoptaron una medida cautelar diferente. Abraldes explicó que el arresto domiciliario contempla obligaciones y controles, entre ellos el monitoreo electrónico.

El fiscal evitó anticipar una posición sobre la posibilidad de que Álvarez pueda realizar actividades laborales o brindar recitales mientras cumpla esa medida. Argumentó que pronunciarse sobre una situación que todavía no fue planteada podría ser utilizado por la defensa para cuestionar su intervención, especialmente después de que ya había sido recusado una vez durante el proceso.

Abraldes también explicó que el tiempo que el músico permaneció detenido antes de la sentencia deberá descontarse de la pena. “ Llevó un tiempo en prisión preventiva y la ley marca que, cuando uno lo cumplió en prisión provisional, ese tiempo se descuenta de la pena ”, señaló.

Aunque no precisó cuál será el período exacto que deberá computarse, indicó que Álvarez agotó el plazo máximo de prisión preventiva, que puede extenderse durante dos años y sumar un año adicional en causas complejas. También mencionó que hubo un período anterior de arresto domiciliario.

“Lo que sí es seguro es que eso se descontará de la pena que, en definitiva, se le imponga”, afirmó. La determinación concreta del cómputo deberá realizarse de acuerdo con las constancias de la causa y las condiciones fijadas en la sentencia.

La capacidad de Álvarez para afrontar el juicio

Durante la entrevista, Abraldes también se refirió a uno de los temas que atravesaron el debate: el estado de salud del músico y su capacidad para comprender el proceso y participar en las audiencias. El fiscal sostuvo que los informes médicos y el comportamiento de Álvarez durante el juicio permitieron concluir que contaba con las capacidades mínimas necesarias para ser juzgado.

Pity Álvarez fue condenado a 12 años de cárcelo por haber matado a un hombre en julio de 2018 Fabián Marelli

“El día que declaró cinco horas estaba perfectamente, con juicio conservado de realidad”, expresó. Según explicó, el acusado también intervenía en conversaciones con sus abogados y participaba en la preparación de las preguntas que debían formularse durante las audiencias.

El representante de la Fiscalía aclaró que esa evaluación no significa desconocer los problemas de salud de Álvarez ni su adicción crónica desde una edad temprana .

En otro tramo de la entrevista, el fiscal rechazó que el proceso hubiera tenido como objetivo establecer si Álvarez era una persona peligrosa. “El juicio no se dio para discutir su peligrosidad, sino para verificar la acusación de haberle disparado a alguien cuatro tiros en la cara”, afirmó.

El duro alegato de Abraldes

En su duro alegato, Abraldes había pedido que el músico fuera condenado a 18 años y seis meses de cárcel. “A Cristian Díaz lo mató Pity Álvarez, no falleció”, afirmó al comienzo de su presentación, mientras exhibía una fotografía de la víctima. Luego, al explicar el sentido de su exposición, hizo referencia a una frase popularizada por el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados: “La gente manda” . El fiscal contrapuso esa expresión al principio de igualdad ante la ley y resumió su postura en una definición: “Si tuviera que ponerle un título a este alegato, sería: ‘La ley manda’”.

En ese sentido, remarcó que la decisión del tribunal no debe estar condicionada por la popularidad del acusado ni por las simpatías o antipatías que pueda generar, sino por los hechos acreditados durante el debate y por la responsabilidad penal que corresponda atribuirle. “Ante la ley somos todos iguales, sin ninguna clase de excepciones”, sostuvo.