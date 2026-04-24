La Corte habilitó la realización de un nuevo juicio a los policías absueltos en primera instancia por matar a un espía de la SIDE

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la realización de un nuevo juicio oral a los policías bonaerenses acusados de haber matado a Pedro Tomás “Lauchón” Viale, un exespía del equipo del exdirector de Operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso, en un operativo confuso que tuvo lugar en 2013 en Moreno.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación de las defensas de Gustavo Martínez y Pedro Nelson Alegre, y de Raúl Castro, Cristian Herrera, Ricardo Núñez, Damián Ignomirellio y José Antichan, imputados en la causa.

Pedro Tomás Viale, alias Lauchón

Las defensas cuestionaban la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que hizo lugar al pedido de la querella y revocó la decisión del tribunal oral que había juzgado y absuelto a los implicados.

La vivienda de "El Lauchón" está ubicada en la localidad de La Reja Ricardo Pristupluk - LA NACION

El fallo de Casación ordenaba la realización de un nuevo debate oral, y los policías plantearon violación de plazo razonable, arbitrariedad, violación al debido proceso y la violación al principio de ne bis in ídem, que prohibe el doble juzgamiento por el mismo hecho.

Pero la Corte Suprema rechazó la presentación por entender que el recurso extraordinario que llegó en queja no se dirigía “contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.

La vivienda de "El Lauchón" está ubicada en la localidad de La Reja Ricardo Pristupluk - LA NACION

La madrugada del 9 de julio de 2013, un equipo del grupo Halcón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires irrumpió en la propiedad de la calle Rocha Blaquier 1502 de La Reja, partido de Moreno, para detener al Lauchón Viale por orden del juez federal Juan Manuel Culotta, en el marco de una investigación por narcotráfico.

En el operativo, Viale, sorprendido en su cama cuando dormía, se resistió y terminó muerto. Para la familia del exespía la policía bonaerense fue directamente a matarlo” como parte de venganza, luego de las divisiones internas que se habían generado en la central de espías argentina por la decisión del Gobierno encabezado entonces por Cristina Kirchner de hacer un pacto con Irán que les precuraría inmunidad a funcionarios de ese país en relación con la investigación del atentado a la AMIA.

La casa donde fue asesinado Pedro Tomás Viale, alias Lauchón: Rocha Blaquier 1502, La Reja, Moreno Google Maps

En el juicio oral, el tribunal oral consideró que los oficiales Gustavo Ernesto Martínez y Pedro Nelson Alegre actuaron bajo legítima defensa en el marco del operativo. Pero los jueces Javier Carbajo, Carlos Mahiques y Daniel Petrone anularon en diciembre de 20245 el fallo del Tribunal Oral Criminal de San Martín por no haber permitido la declaración testimonial de Antonio “Jaime” Stiuso, entre otras medidas de prueba pedidas por la querella.