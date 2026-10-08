La Corte Suprema confirmó la condena de 14 años de cárcel para el falso productor de programas infantiles que filmaba niñas desnudas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena de 14 años de cárcel para Rodolfo Suárez, un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA), que había sido encontrado culpable de los delitos de corrupción de menores en concurso con la producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI)

Suárez, que ahora tiene 78 años, había sido condenado en septiembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 8 porteño. La Cámara de Casación Penal revisó la sentencia y confirmó la pena: solo lo absolvió por un video en particular que se le atribuyó, pero se mantuvo la misma pena.

La defensa presentó su apelación en queja ante la Corte. “Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación de la defensa por falencias en el recurso, pero el planteo fue rechazado”, se informó oficialmente.

Rodolfo Suárez fue condenado a la pena de 14 años de prisión

Suárez se presentaba como productor de eventos infantiles y de castings para publicidades, y como chofer de personajes reconocidos del ambiente del espectáculo, como las hijas de Marcelo Tinelli. Eran las épocas del furor y del éxito de la ficción televisiva Patito Feo.

Pero toda su supuesta experiencia laboral era una puesta en escena para engañar a sus potenciales víctimas: niñas a las que filmaba desnudas en una bañera con la excusa de que la grabación era para elegir a las protagonistas de publicidades de champú y de jabones

Como reveló oportunamente LA NACION, la investigación contra el policía retirado comenzó en febrero de 2019, cuando el policía retirado, que vivía en Flores, llevó su computadora a un local especializado para un servicio técnico.

El técnico que debía hacer el trabajo descubrió que la notebook de Suárez almacenaba 11.842 archivos, entre los cuales había más de 2000 archivos de MASI, incluidos los de las víctimas que fueron engañadas y se dejaron filmar pensando que eran parte de un casting para una publicidad.

El empleado del local hizo la denuncia y en el juicio declaró como testigo. Bajo juramento de decir la verdad, recordó que la computadora tenía “como fondo de pantalla una foto de una niña chiquita”, que “las fotos eran raras, muy sexualizadas” y que “la edad de dicha menor era de entre cinco y siete años”. Agregó que en la carpeta llamada “imágenes” había “fotos que eran raras, horribles”.

“Se pudo establecer fehacientemente que Suárez, luego de retirarse de la PFA, manifestaba trabajar como productor de eventos infantiles y castings y como chofer de personajes reconocidos del ambiente del espectáculo, título que utilizaba para engañar a sus víctimas y así captar la atención de los padres de las menores y relacionarse con ellas”, había sostenido el TOC N° 8 en la sentencia.

La instrucción del expediente estuvo a cargo del juez en lo criminal y correccional porteño Darío Bonanno y el Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Marcela Sánchez (hasta que se jubiló) y Cinthia Oberlander.

Suárez nunca declaró para dar su versión de los hechos. No lo hizo durante la instrucción de la causa ni en el juicio. Ni siquiera a la hora de la oportunidad que tienen los acusados para expresar sus palabras finales antes del veredicto.

“Al disponerse el allanamiento del domicilio de Suárez se encontraron y secuestraron flyers, revistas y calendarios de la ficción de TV Patito Feo y volantes de contrataciones de castings”, habían dicho en la sentencia los jueces Javier Anzoátegui, Alejandro Sañudo y Luis María Rizzi.

Además, en la billetera del falso productor de TV fueron encontradas tarjetas de presentación manuscritas con su número telefónico y su correo electrónico con la inscripción de “contrataciones Fito”, y tarjetas de presentación que decían “Rodolfo Suárez, representante artístico”.

En el debate no solo declaró el técnico que descubrió las pruebas clave del caso: prestaron testimonio las víctimas de Suárez, que ya son mayores de edad.

Durante su alegato, la fiscal Ana Helena Díaz Cano dijo: “Ha quedado acreditada, más allá de toda duda razonable, la materialidad de los hechos por los cuales se elevó esta causa a juicio y por cuanto surgió del relato de las víctimas en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar en que se cometieron los hechos que las damnificaron, como también la participación del imputado Suárez en los sucesos delictivos”.

Los afiches de la tira Patito Feo que secuestraron en la casa del acusado

Los hechos ocurrieron cuando las víctimas tenían entre siete y ocho años. Según la sentencia, el abogado de Suárez, Daniel Mazzocchini, pidió que se declarara la prescripción del proceso, pero la solicitud fue rechazada por el tribunal.

“Suárez captaba a las niñas y a sus familiares por medio de diferentes artilugios, con la promesa de participar en alguna serie televisiva, hacer alguna propaganda que, inclusive, refería a que sería para el exterior, y conocer a algún famoso. Estos actos los hacía por intermedio de una cuenta de Facebook, de tarjetas de presentación o por WhatsApp, donde utilizaba como foto de perfil una imagen de Laura Esquivel, protagonista de Patito Feo, o por publicaciones en Internet”, explicaron los jueces en el fallo de 109 páginas.

Las víctimas de Suárez pudieron ser identificadas después del allanamiento en la casa del acusado, realizado por personal de la Sección Análisis de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad.

Por ejemplo, una de las jóvenes, niña en el momento de los hechos juzgados, fue identificada después del hallazgo de 23 fotografías, “una de las cuales tenía escrito en su reverso todos los datos de la entonces menor”.

Además de las pruebas fílmicas y fotográficas, los investigadores pudieron recuperar correos electrónicos donde el imputado se comunicó con una de sus víctimas y le exigió que le enviara imágenes de su cuerpo desnudo.

“Mandá una de cuerpo entero desnuda” y “otra que se te vea bien la c... y no los pelos” fueron algunos de los textos de los correos electrónicos.

Según se dejó constancia en la sentencia, la pena impuesta a Suárez vencerá el 9 de septiembre de 2033.