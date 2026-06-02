El crimen de Agostina: Claudio Barrelier será indagado nuevamente en las próximas horas, esta vez por femicidio

CÓRDOBA.- Claudio Barrelier, el único detenido por el abuso y muerte de Agostina Vega, ya habló hoy con Jorge Cassini, el defensor oficial que le asignó el Estado provincial. Ese contacto era el paso previo a que se proceda a llamarlo nuevamente a indagatoria, pero esta vez por femicidio. Mientras, durante la jornada continuó la reunión de pruebas y testimonios, con la expectativa de que podría haber nuevas imputaciones.

Barrelier deberá sentarse frente al fiscal Raúl Garzón, que esta tarde fue confirmado al frente de esta investigación, a pesar de los cuestionamientos desde distintos frentes -tanto políticos como de organizaciones de derechos humanos y feministas- por su actuación en el expediente y, sobre todo, por la forma en la que se expresó en la conferencia de prensa que brindó el sábado pasado, tras el hallazgo de los restos de la chica de 14 años en el descampado de Ampliación Ferreyra, en el sudeste de esta ciudad.

El fiscal general de la provincia, Carlos Lezcano, definió que Garzón siga a cargo de la causa, aun cuando, al tratarse de un femicidio, el fuero natural es el de Violencia de Género. El jefe del Ministerio Público tiene la potestad de asignar causas independientemente de la especialidad.

El espaldarazo que le dio Lezcano fue más amplio: también recibirá el expediente de privación ilegítima de la libertad por el que se investiga a Barrelier desde hace un año, cuando encerró a una joven de 20 años en su casa del barrio Cofico, le quitó la llave de la moto y, apuntándole con un arma, le exigió que se quitara la ropa; la chica logró escapar y salió corriendo a la calle, semidesnuda, y pudo conseguir auxilio.

Esa causa estaba a cargo del fiscal Iván Rodríguez, que tras mantenerlo detenido durante 20 días le dio a Barrelier la libertad tras el pago de una fianza de $5 millones, dinero que consiguió con una colecta de la que participó la madre de Agostina, Melisa Heredia. Tras la excarcelación bajo caución debía presentarse periódicamente a la fiscalía, pero dejó de hacerlo.

En diciembre, la Unicameral aprobó el pliego de Rodríguez para asumir como Procurador Penitenciario Adjunto, pero por ahora su asunción está frenada. Todo indica que seguirá así en medio del impacto social por el femicidio de Agostina.

Este martes hubo un allanamiento en la casa de la madre de Barrelier, Viviana Brizuela, adonde además de la mujer estaban la abuela del detenido, su hija de 11 años y su mamá (ambas vivían en la vivienda de la calle Del Campillo 878, donde ocurrió el femicidio de Agostina).

El acusado estuvo en ese lugar el lunes 25 de mayo, cuando se encerró en el comedor y pidió que no entrara nadie porque estaba “jugando a videojuegos”. Ese día, a la mañana, había llevado los restos de Agostina al descampado adonde fueron encontrados en un Ford Ka negro que había pedido prestado a una amiga íntima, según la investigación de Garzón.

Brizuela habló con Cadena 3 y aseguró que su hijo no le hizo ningún comentario sobre lo ocurrido. “¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hizo esta barbaridad, esta monstruosidad? No lo voy a entender nunca”, afirmó. Antes de que imputaran a su hijo, había comentado que Melisa Heredia, la madre de Agostina, estaba “obsesionada” con él.

También habló Soledad, la dueña del Ford Ka negro que usó Barrelier para trasladar los restos de Agostina. Expareja, del imputado, dijo que hacía tiempo que no se veían porque habían peleado “por boludeces” y que él la llamó el lunes 25 de mayo para pedirle el auto -que ya le había prestado otras veces- para llevarle unas cosas al tío.

“Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación. Le insistí que se quedara, porque hacía mucho que no nos veíamos, pero se paró y se fue garaje -relató- No volvía, lo llamaba y no me respondía. Pensé que me había robado el auto, era mi sensación, pero regresó con una mochila como solía venir cuando se quedaba”.

En la puerta de la casa de Soledad se produjo el encuentro, ese mismo lunes, entre Barrelier y Gabriel Vega, el padre de Agostina. El hombre había llegado a Córdoba desde San Luis y empezó su propia investigación sobre el destino de su hija, con la que había vivido un año.

Según reconstruyó LA NACION, primero fue al barrio Cofico a ver la zona y, después de hablar por teléfono con Barrelier, acordaron encontrarse en el barrio Yofre.

Durante esa conversación -que Vega grabó y entrega a la Justicia- Barrelier le dijo que Agostina se había ido con un amigo en un auto rojo. Soledad presenció ese contacto. “Me llamó la atención todo lo que él le contó; no titubeó en ningún momento”, indicó a El Doce.

“Le contaba las cosas con mucha seguridad -relató-. Primero le dijo si sabía que su hija había tenido algún episodio; el padre de la nena le pregunta si la mamá, Melisa, lo sabía, y Claudio le dijo que ‘si lo sabía la mitad del equipo calculo que lo sabía la madre también’“. La referencia habría sido a un problema de la nena con un amigo.

El Ford Ka fue llevado a un lavadero del barrio Yofre el martes por la tarde por el hijo de su dueña. El encargado de lavarlo contó que estaba “muy lleno de barro y de tierra por fuera, pero limpio por dentro”.

Estudios de ADN

Aunque el informe final de la autopsia de Agostina aún no está listo, desde este lunes a las 6.30 están los estudios preliminares. Tal como publicó LA NACION, la niña de 14 años murió por ahorcamiento y se infiere que antes fue abusada sexualmente.

La “inferencia” es porque, por el estado del cuerpo, no se pudo realizar el hisopado convencional. El cuerpo fue desmembrado y hay daños en las vísceras de la víctima.

En estos casos, según explicó un especialista en la materia a LA NACION, la clave estará en el análisis de rastros de ADN de Barrelier en los restos de Agostina.

Suelta de globos

Horas antes de lo que se espera será una marcha multitudinaria en Córdoba por el #NiUnaMenos, los compañeros de Agostina en el Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) 169 “Rafael Escuti” realizarán una suelta de globos para recordarla y pedir justicia por ella.

Agostina, que cursaba tercer año, no asistía a clases desde el 8 de mayo. Su mamá había dicho a la escuela que no iba porque recibía amenazas por las redes y que analizaba cambiarla de colegio.