La Corte Suprema dejó firme el fallo que consideró inimputable a un veterinario que mató a dos jóvenes en La Boca

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmé un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que declaró inimputable a un veterinario cordobés que en 2016 mató a puñaladas a Nuria Couto, de 18 años, y Natalia Grenbenshicova, de 15. El doble crimen ocurrió en un parque del barrio de La Boca.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del máximo tribunal. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti “rechazaron los recursos extraordinarios presentados por las querellas por no cumplir con el requisito de fundamentación autónoma”.

Mariano Bonetto, que ahora tiene 38 años, está internado en el Borda. El ataque ocurrió el 11 de octubre de 2016, cuando las víctimas, después de salir de la Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgrano, se dirigieron al Parque Irala, junto con otros jóvenes, para tomar mate y festejar un cumpleaños.

La Corte Suprema confirmó el fallo que declaró inimputable a Mariano Bonetto

“El grupo estaba cantando y tocando la guitarra cuando se les acercó Bonetto, un veterinario cordobés. Se sentó junto a ellos y les empezó a hablar. Pero, de pronto, sacó un cuchillo y atacó a Nuria: la apuñaló 17 veces. Un amigo de la joven, Martín Ranrock, comenzó a gritar y a pedir ayuda. Entonces, el agresor también intentó apuñalarlo y comenzó a perseguirlo, pero luego cambió de objetivo y apuñaló por la espalda a Grenbenshicova", recordaron fuentes judiciales.

Cuando pudo ser reducido, Bonetto tenía clavado su cuchillo en la cabeza y presentaba herida de arma blanca en zona del tórax.

En 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°22 condenó al veterinario a la pena de prisión perpetua. La defensa de Bonetto apeló al sostener que su asistido había tenido un brote psicótico y que no comprendió lo que hacía.

Finalmente, en junio de 2022, la Cámara Nacional de Casación Penal, en una votación dividida, lo declaró inimputable y ordenó su internación en un neuropsiquiátrico en base a los informes de la Junta Médica del Cuerpo Médico Forense (CMF).

“Según consta en la causa, el informe elaborado por la junta médica integrada por profesionales del Cuerpo Médico Forense, de la defensa y de las partes querellantes concluyó por unanimidad que el acusado padece un cuadro psicótico compatible con síndrome delirante crónico que afecta sus facultades mentales”, dijeron los voceros consultados.

Tras el fallo del tribunal de alzada, la abogada Liliana Borysiuk, representante de Anna Rodionova, la madre de Grebenshicova, le había dicho a la agencia de noticias Télam: “Es realmente nefasto este fallo pero vamos a apelar ante la Corte Suprema de Justicia porque el señor Bonetto va a tener más probabilidades de estar en la calle en poco tiempo matando gente”.

Pero, al rechazar los recursos extraordinarios de las querellas, la Corte Suprema confirmó lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal