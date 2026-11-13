La defensa de Pity Álvarez pidió su absolución: “Hizo lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar”

Cuarenta y ocho horas después de que el fiscal general Sandro Abraldes pidiera una condena de 18 años y medio de cárcel, la defensa de Cristian Álvarez Congiu, popularmente conocido como Pity Álvarez, pidió ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 29 la absolución del músico.

“Este juicio no tendría que haber ni siquiera iniciado. Este juicio es probable que sea anulado en alguna instancia posterior. La acusación no tuvo en cuenta ni el contexto, ni el lugar, ni la necesidad de defenderse para proteger su integridad física y de la testigo. Álvarez fue agredido y esta agresión implicó un grave riesgo para su vida y para su salud”, dijo Javier Baños, uno de los abogadores defensores del cantante.

Álvarez, de 54 años, es juzgado por el homicidio de Cristian Díaz, crimen ocurrido en julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

Álvarez, que se encuentra internado involuntariamente en un centro de salud mental, decidió no participar de forma virtual de la audiencia. El debate está a cargo de los jueces Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro.

Los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro Fabián Marelli

Para Baños “no fue un homicidio simple, [Álvarez] hizo lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar. Nadie está obligado a que le exijan pelear, más cuando se tiene en cuenta el contexto del barrio y la hora. Fue un exceso en la legítima defensa, pero ni eso pudo ser acreditado por el Ministerio Público”.

La defensa del músico sostuvo que “Álvarez solo pudo mantener la atención en esta sala de audiencias totalmente drogado. Atraviesa una situación de vulnerabilidad”.

Después, su colega Sebastián Queijeiro tomó la palabra y dijo: “¿Quién era Díaz? Consumía estupefacientes y alcohol, como dijo una testigo. Las pericias dieron que consumió 1,5 de alcohol y cocaína. Tenía conocimiento de boxeo. Era una persona superada en peso y tamaño. Pedía peajes, cigarrillos, alcohol y plata. Paraba con una bandita con la que consumían. Ambos [el músico y la víctima] tuvieron una vida dura, tanto el señor Díaz como el señor Álvarez. Una persona [Pity] que se distinguió de ese barrio marginal. Ni la fama ni el dinero lo han cegado y quiso seguir en ese lugar. Nuestros testigos dijeron que era una persona buena. Era pacífico, amable y que sufría pedidos y aprietes en el barrio. No justifico que esté armado, pero ¿no es entendible señores jueces? Un perito dijo que fue esa pistola creada para defensa personal".

El letrado afirmó que Díaz agredió de forma ilegítima y grave, por el tiempo y la agresividad" y agregó que el músico “se defendió con el único medio racional que tenía. Los disparos eran el único medio eficiente que tenía”.

El fiscal Sandro Abraldes Pilar Camacho

Anteayer, en su alegato, el fiscal Abraldes había dicho que Álvarez le disparó a Díaz “primero para matarlo y, en el suelo, se aseguró de que estuviera muerto”.