Fijaron fecha para empezar el juicio donde Pity Álvarez será juzgado por homicidio

Las facultades mentales de Cristian Álvarez Congiu, popularmente conocido como Pity Álvarez, “se encuentran estabilizadas ”y el músico “puede comprender el alcance y consecuencias del proceso penal seguido en su contra”.

Entonces, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°29 resolvió reanudar el proceso, que se había suspendido por el estado de salud del músico, y fijó la fecha de inicio del juicio donde será juzgado por un homicidio que protagonizó en 2018.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. El inicio del debate, según la resolución del tribunal, fue pautado para el 10 de agosto próximo a las 10.30. Están previstas 11 audiencias.

A mediados del mes pasado, el fiscal general Sandro Abraldes había solicitado que se reanude el proceso de forma inmediata y que se fije fecha para comenzar el juicio.

El representante del Ministerio Público Fiscal había fundamentado su pedido en un informe elaborado por profesionales del Cuerpo Médico Forense donde se determinó que Pity Álvarez “dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”.

El show de Pity Álvarez en Córdoba

Ahora, el tribunal a cargo del debate, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, entendió que que el estado de salud actual del acusado permite reanudar el trámite, que se había suspendido en marzo de 2023 hasta que el cantante estuviese en “condiciones psíquicas” de enfrentar el proceso.

En diciembre pasado, el músico volvió a los escenarios y se presentó ante 35.000 personas en un show en Córdoba. En los uñtimos días, Pity Álvarez dio a conocer un video de su nueva canción, Lejos de ser, dirigido por Luis Ortega y con la participación de Rodrigo de la Serna. El músico interpreta a un presidente que sufre un atentado.

“Se han podido relevar distintos elementos de convicción de suma relevancia los que han contribuido a la evaluación integral de la situación de salud actual de Álvarez Congiu. En particular, me refiero a las distintas actividades tanto profesionales como sociales, que aquel viene realizando últimamente y que resultan de público conocimiento -recitales, videos sobre nuevos temas y entrevistas, etc, a partir de las cuales se puede inferir que se encuentra en condiciones de interactuar y desenvolverse en su vida cotidiana sin ninguna dificultad. Es más, se encuentra en pleno trámite un nuevo pedido de autorización para realizar otro recital en la ciudad de Rosario el mes entrante. En ese contexto, insistir con la realización de nuevos estudios y la suspensión del debate [como solicitó la defensa] debido a la imposibilidad del acusado para afrontarlo resulta decididamente insostenible”, sostuvo el juez Goerner en su voto, según la resolución a la que tuvo acceso LA NACION. Sus colegas adhirieron.

El magistrado agregó: “Coincido con el fiscal Abraldes en que el estado de salud actual del acusado permite reanudar el trámite de las presentes actuaciones, debido a que sus facultades mentales se encuentran estabilizadas y puede comprender el alcance y consecuencias del proceso penal seguido en su contra”.

El camino para reanudar el debate se abrió después del regreso de Pity Álvarez a los escenarios. Tras el show de diciembre pasado, el fiscal Abraldes hizo una serie de pedidos y el tribunal ordenó una evaluación médica.

El fiscal general Sandro Abraldes Matías Pellón / Ministerio Público Fiscal

“Desde esta perspectiva corresponde destacar que la aseveración positiva efectuada por los profesionales del Cuerpo Médico Forense aparece sumamente documentada. En efecto, el informe se encuentra precedido de una profusa serie de estudios e instancias clínicas: se dispuso una evaluación toxicológica completa en orina y de etanol en sangre del imputado, se realizó una resonancia magnética nuclear de cerebro sin contraste, se practicó un electroencefalograma, se llevó a cabo una evaluación neurológica integral y, además, se cumplimentó una evaluación psicodiagnóstica que involucró entrevistas y administración de test”, había sostenido Abraldes en su dictamen.

El músico había sido procesado con prisión preventiva el 18 de julio de 2018 por el juez nacional en lo criminal y correccional Martín Yadarola, magistrado a cargo de la investigación del homicidio de Cristian Díaz.

El día que el músico fue llevado a Tribunales para ser indagado archivo

“Se descarta que Álvarez hubiese reaccionado como consecuencia de un posible delirio persecutorio. Un delirio consistiría en una confusión mental caracterizada por alucinaciones, reiteración de pensamientos absurdos e incoherencia, una creencia completamente irracional, sin ninguna base demostrable, que alguien mantiene a pesar de demostrarle que son falsas. Sin embargo, esta hipótesis debería ser rechazada, pues el encuentro con la víctima se prolongó durante varios minutos (la testigo llegó a señalar que habría durado veinte minutos o más). En ese contexto, se produjo un primer diálogo, luego una confrontación o discusión, para finalizar con el intento de llevar la cuestión a una riña, que derivó en la reacción del causante, agrediendo a Díaz mediante el ataque armado”, había sostenido el juez Yadarola.

Tras la suspensión del juicio en 2023 y su excarcelación, Pity comenzó a tener apariciones públicas y regresar a los ensayos. En diciembre pasado, regreso a los escenarios y ahora prepara un nuevo recital para el mes próximo.

“La conclusión a la que arribaron los médicos forenses del cuerpo de peritos oficiales además, se ve respaldada por las más recientes apariciones públicas del imputado (entre ellas, adquiere centralidad absoluta el concierto multitudinario que brindó en diciembre de 2025 en la provincia de Córdoba), en las que se observa a una persona evidentemente orientada en tiempo y espacio, con conciencia de situación y con evidente dominio de su capacidad de atención y concentración (a los cientos de vídeos de conocimiento público que circulan por distintos canales y medios de comunicación, deben sumarse también aquellas otras imágenes aportadas por la fiscalía como resultado de la diligencia policial practicada en el estadio en el que se llevó cabo el referido espectáculo musical). El show de 3 horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Alvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional. La valoración judicial no puede prescindir de los datos de realidad contemporáneos que revelan un nivel de funcionamiento incompatible con la hipótesis de imposibilidad procesal insistida por la defensa”, había afirmado el fiscal Abraldes.

Y explicó: “El mismo modo que debió organizar su esquema de actividades diarias para trasladarse a la provincia de Córdoba, ensayar con sus músicos, probar sonido y, luego, brindar un recital durante aproximadamente tres horas sin interrupciones (respetando para todo ello un cronograma), deberá también -en coordinación con su defensa técnica- organizar su esquema de actividades para enfrentar el desarrollo del debate oral y público”,

Pity Álvarez no solo esta acusado del homicidio de Díaz. También debería ser juzgado por portación ilegítima de arma de uso civil y privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas.