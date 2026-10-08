La desaparición de Loan: “Mentía o no recordaba”, la dura crítica del fiscal al testimonio de una de las principales acusadas

Un día después de que María Victoria Caillava rompiera el silencio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, el fiscal federal Carlos Schaefer salió a desmontar su relato. “Dio muchas explicaciones, pero cuando se le preguntaba, mentía o no recordaba”, afirmó.

Para el fiscal, la exfuncionaria municipal de 9 de Julio “no respondió qué pasó con Loan”, y la hipótesis de la acusación sigue en pie: “Tenemos acreditado que ella fue la que se lo llevó”.

Schaefer valoró que Caillava aceptara responder las preguntas de la fiscalía, pero puso el foco en lo que la acusada no dejó en claro: su conducta en las primeras horas de la búsqueda. “No pudo explicar por qué se había ido, por qué vino a Corrientes, al Hotel de Turismo, donde almorzó y se tomó una selfie, estando el menor perdido”, dijo. Y agregó: “No se entiende la desidia de haberse ido cuando el niño estaba perdido”.

El fiscal también descartó la línea que intentó instalar la defensa, que buscó vincular la desaparición con una supuesta represalia narco por denuncias que Caillava habría hecho antes. “No hay elementos que den cuenta de que ella es informante de nadie ni de lo que logró con sus informes”, sostuvo.

Schaefer volvió sobre la prueba que considera central: el rastro odorológico. “El olor de Loan estaba en el vehículo de ella. Es ella la que va personalmente a entregar los vehículos a la comisaría porque dice que se sentía más segura”, recordó. Y resumió la mecánica que plantea la acusación: “El olor da que ellos se lo llevaron de ahí y después lo pusieron en el otro auto”.

El excomisario Walter Maciel y Laudelina Peña, tía de Loan

Caillava, esposa del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, es una de las siete personas acusadas por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña, que tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, en el paraje Algarrobal. Fue la cuarta imputada en declarar, después del excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.

En una exposición larga y por momentos entre lágrimas, negó haber subido al niño a su Ford Ranger. “Me duele que me acusen del secuestro de un niño”, dijo.

Reconstruyó el almuerzo minuto a minuto y aseguró que, al irse, ella y Pérez no se detuvieron ni se desviaron hasta llegar a la ruta nacional 123. Pidió a los jueces un seguimiento “minuto a minuto” de su celular para probarlo: “Van a comprobar que no fuimos nosotros, que jamás paramos y que nunca alzamos a Loan”.

Loan Peña, desapareció el año pasado luego de un almuerzo en la casa de su abuela www.fiscales.gob.ar

Sostuvo que el niño pudo haberse perdido en el monte camino del naranjal, a unos 600 metros de la casa, y descartó un atropello porque en ese camino no se puede circular a más de 20 kilómetros por hora. Según relató, cerca de las 15 la llamó la abuela Catalina para preguntarle si lo había visto y si no se habría escondido en la camioneta; dijo que la revisaron y que luego avisó a un policía del pueblo porque el teléfono de la comisaría “nunca funciona”.

En la audiencia de este jueves declaró Jorge Luciano Bertón, hijo de Caillava y miembro de la Policía Federal, que no está imputado y participó en la búsqueda. “Quiero que se conozca la verdad”, dijo ante el tribunal.

Bertón contó que el 13 de junio vio la camioneta del matrimonio, aunque aseguró que no vio a su madre. Dijo que se enteró de la desaparición de Loan por el estado de WhatsApp de una vecina. Ante las preguntas de María Belén Russo Cornara, abogada de la querella, centradas en las primeras horas y los días posteriores a la desaparición, respondió varias veces “no recuerdo” o “no lo sé”.

Al cierre de la audiencia, el tribunal informó que desde la segunda quincena de octubre habrá solo dos audiencias por semana. El esquema regirá hasta el 1° de diciembre, cuando se haga efectivo el retiro de Fermín Ceroleni, presidente del TOF y único juez natural del cuerpo. Después de esa fecha, volver a tres jornadas semanales dependerá de los subrogantes Eduardo Belforte (Formosa), Simón Bracco (General Roca) y Enrique Bosch (Resistencia).

La próxima será la última semana con tres audiencias. Entre el martes 13 y el jueves 15 de octubre están citados 14 testigos, entre ellos Ramón Dupuy.