La despedida de “Pitty la numeróloga” a la víctima del femicidio en Villa Devoto

En las últimas horas,Verónica Asad, más conocida como “Pitty la numeróloga”, despidió en su perfil de Instagram a la víctima del femicidio de Villa Devoto, Romina María de los Ángeles Calvo, asesinada a puñaladas por su pareja, Walter Verón.

“Pitty la numeróloga” conocía a Calvo porque la víctima tenía una franquicia de su negocio de ventas de velas y esencias. Y, según contó Asad, quería abrir otro local más cerca de su casa.

La víctima del femicidio de Villa Devoto y Pitty la numeróloga Instagram

“Recién hoy pude encontrar esta foto. Porque, además de trabajadora, siempre fuiste respetuosa y muy amorosa.Esta vez no hablo de mi trabajo. Hablo como mujer”, escribió Asad.

Y continuó: “Romina, una mujer que trabajaba conmigo, fue víctima de un femicidio. Su vida fue arrebatada por quien decía quererla. Y detrás de cada femicidio hay una historia, una familia, hijos, amigos y compañeros que quedamos preguntándonos qué más podríamos haber hecho. Por eso quiero usar mi voz para decir algo que puede parecer simple, pero puede salvar una vida:

Si tenés miedo, pedí ayuda.

Si te controla, no es amor.

Si te amenaza, no es amor.

Si te humilla, te aísla o te hace sentir que no podés escapar, no es amor".

Y también dijo: “Y quienes estamos alrededor, no miremos para otro lado. No desviemos la mirada de lo verdaderamente trágico de este final: que una mujer haya sido asesinada delante de su hija. Muchas mujeres tienen miedo o vergüenza de contar lo que viven. Muchas son manipuladas hasta creer que ellas mismas tienen la culpa. Por eso es tan importante escuchar, acompañar y estar atentos. Hoy levanto la voz por Romi, por esta historia que me atravesó el corazón y por todas las mujeres que ya no pueden hacerlo. Y especialmente por vos, que estás leyendo esto en silencio y sentís que estas palabras te representan: no te dejes para después. Pedí ayuda. Puede ser el comienzo de tu libertad.Y a vos, Romi, me cuesta aceptar que una mujer con tanta vida haya tenido que ser arrebatada de esta manera”.

Para finalizar sostuvo: “Deseo profundamente que tu alma encuentre la paz que te quitaron. Que tu historia no quede reducida al centro de una situación que está más que clara. Que tu nombre represente amor y conciencia, y que nos ayude a entender algo que debería ser tan simple: todas somos mujeres y entre nosotras tenemos que ayudarnos.Tu voz no pudo pedir ayuda. Pero hoy tenemos una responsabilidad enorme: que este asesino pague. Por vos, Romi.Y por todas”.

“Pitty la numeróloga” fue nombrada por el femicida en la carta que escribió antes del crimen.

“Esa Pitty le cambió toda su personalidad”, sostuvo Verón en el manuscrito que dejó dirigido a sus hijos.

Además, los investigadores que inspeccionaron la escena del crimen encontraron un altar en el living de la casa de Villa Devoto donde vivían la víctima y el victimario.

“El altar estaba en el living. Había imágenes religiosas y muchas oraciones donde Calvo le pedía ayuda a ‘Pitty la numeróloga’ para que los negocios funcionen”, afirmaron a LA NACION fuentes de la causa.