Emotiva despedida de Ian Cabrera en el club de fútbol donde jugaba, en una San Cristóbal conmocionada por la masacre escolar

SAN CRISTOBAL (De un enviado especial). Los chicos estaban vestidos con camisetas rojas y los pantalones blancos. Son los que usaba Ian Cabrera, de 13 años, durante las tardes en la cancha del club Independiente. Nadie podía entender que ese chico que era lateral derecho, que era querido por todos, haya sido asesinado el lunes a la mañana en la escuela N° 40 Mariano Moreno.

En silencio, conmovidos, los chicos formaban una fila larga en la vereda del club. La mayoría estaban acompañados por sus padres y madres, y profesores. Cuando el cortejo que llevaba el féretro de Ian llegó a la cancha nadie pudo evitar la emoción, retener las lágrimas que hacían fluir una tristeza anudada en la garganta, que atraviesa desde el lunes a la mañana a San Cristóbal, una ciudad de 16.000 habitantes, donde nada será igual después de la tragedia que protagonizó Gino C., de 15 años, cuando entró con una escopeta al colegio y disparó a mansalva.

Desde anoche están velando los restos de Ian Cabrera, el chico asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. En la imagen del abuelo de este joven es consolado por un familiar Marcelo Manera - LA NACION

Ian murió por azar, por los divagues del destino, como también ocurrió con los otros dos adolescentes de 13 y 15 años que fueron heridos y siguen internados. No eran un blanco, sino que se atravesaron en mirada obnubilada de un estudiante que tenía problemas psiquiátricos, que en el colegio no sabían. El abogado Néstor Oroño, quien ejerce la defensa de Gian, reveló que cuando miembros de su equipo hablaron anoche con el joven asesino les dijo que “no estaba a gusto con su vida” y que “había intentado suicidarse desde los 10 años”.

Sepelio de Ian Cabrera, el chico asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal Marcelo Manera

Ese cuadro severo, de una crisis psiquiátrica que afloró durante las últimas horas, estaba ausente en los primeros trazos de la historia en torno al asesino. Las autoridades de la escuela y del gobierno de Santa Fe advirtieron el lunes que el agresor no tenía antecedentes de problemas psicológicos ni de mal comportamiento en ese establecimiento. “Era un chico introvertido, que no hablaba con nadie. Y no se animó de contarle al psiquiatra que comenzó a tratarlo, después de las lesiones que se autoinfringía”.

La historia de Gino C. comenzó a cargarse de un costado oscuro que parecía oculto, que nadie había podido desentrañar, ni siquiera su familia. Su madre, maestra jardinera, está actualmente con carpeta médica por licencia psiquiátrica.

Federico Kiener, uno de los abogados del equipo de Oroño, aseguró tras reunirse con el adolescente que el chico “no tenía problemas escolares”. Y remarcó que “tampoco hubo bullying ni había problemas con una persona”.

Sepelio de Ian Cabrera, el chico asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal Marcelo Manera

Este martes, la secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación, Daiana Gallo Ambrosis, insistió con un dato clave: no existían alertas previas en la trayectoria escolar que permitieran prever este desenlace. “Estamos entrevistando al equipo directivo, que está muy impactado. No teníamos registros de una situación que pudiera determinar que esta tragedia sucediera”, confirmó.

“ Esto ocurrió en una escuela, pero es el reflejo de la sociedad. Hay que tener empatía; es un momento trágico y no podemos sacar provecho de esto ”, enfatizó Gallo Ambrosis, subrayando en que el objetivo es que “la palabra circule”.

Sepelio de Ian Cabrera, el chico asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal Marcelo Manera

El gobierno provincial anunció que iniciará un plan de acción en el ámbito educativo que apunta al acompañamiento de los docentes, para el cual se realizarán trabajos específicos con el área de Bienestar Docente para quienes estuvieron presentes en el momento del hecho. También se llevarán adelante talleres con alumnos, con dispositivos especiales para los compañeros del niño fallecido y del joven imputado. Además, habrá rondas de convivencia: espacios de diálogo en todas las escuelas de San Cristóbal.

Desde anoche están velando los restos de Ian Cabrera, el chico asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal Marcelo Manera - LA NACION

El otro punto de tensión en torno a Gino fue cómo consiguió el arma para detonar la tragedia en el patio de la escuela Mariano Moreno.

LA NACION publicó este lunes que la escopeta recortada pertenecía a su abuelo materno. Héctor, el padre de su mamá, confesó −a Radioboing− que horas antes de la tragedia alguien le robó la escopeta de su casa.

El abuelo de Gino dijo que nunca llevó a su nieto a cazar con esa arma que desapareció de su casa. Es una incógnita cómo apareció en manos de su nieto, si él fue quien la extrajo de su vivienda. Gino no tenía las llaves de la casa de su abuelo. Héctor sospecha que alguien entró por un negocio vecino. Él hizo la denuncia después del tiroteo en la escuela.

El velorio de Ian comenzó anoche, cerca de las 22, cuando el cuerpo del chico retornó de Santa Fe, donde le practicaron una autopsia. Durante la mañana comenzaron a acercarse los familiares y amigos, allegados y gente que no tenía relación directa, pero quería expresar sus condolencias a la familia.

Durante la noche, las escalinatas de la escuela Mariano Moreno se convirtieron en una especie de santuario al que decenas de vecinos fueron con velas, que dejaron encendidas en las escaleras y canteros.

Desde anoche están velando los restos de Ian Cabrera, el chico asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal Marcelo Manera - LA NACION

El cortejo por las calles de San Cristóbal fue breve. De la sala velatoria trasladaron el féretro hasta una parroquia y luego a la sede del club Independiente. Esa fue la última parada antes del cementerio. Los familiares vivieron ese trance con un pesar y dolor muy profundo, sin dejarse ver ante el enjambre de cámaras y periodistas de todo el país.

Mientras Ian era sepultado en el cementerio de San Cristóbal, el destino del joven asesino era un misterio, por una cuestión que tiene que ver con su protección. El lunes a la tarde fue trasladado a la ciudad de Santa Fe a un lugar confidencial, junto con su madre, quien es la única acompañante.

Desde anoche están velando los restos de Ian Cabrera, el chico asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal Marcelo Manera - LA NACION

Ese alojamiento confidencial fue acordado en una audiencia realizada el lunes, a última hora, en los tribunales de San Cristóbal, donde se dispuso bajo qué condiciones seguirá Gino C. hasta tanto se realice la atribución de cargos, aunque es no punible.

Se estima que el próximo viernes podría ser el día en que se defina bajo qué programa seguirá siendo monitoreado por el gobierno. Por lo pronto, está alojado en un lugar confidencial del cual no trascendieron detalles.