Acusó a su amigo de estar con su mujer, lo apuñaló y se escapó: lo detuvieron cuatro años después

Un hombre de 69 años fue detenido este martes después de ser buscado por las autoridades policiales por cuatro años. El agresor fue acusado de intento de homicidio en 2023 luego de que incriminara a un amigo por una supuesta infidelidad con su pareja y lo apuñalara. Tras ello, se dio a la fuga y vivió desde entonces con otro nombre.

Todo ocurrió en mayo de 2023 en la localidad bonaerense de Caseros. El acusado invitó a un amigo a su casa y, en medio de la reunión, comenzaron a tomar bebidas alcohólicas. Un rato después, ya bajo los efectos del alcohol, el agresor acusó al invitado de haber estado con su pareja.

Esto desató una fuerte discusión entre ambos que rápidamente escaló a la violencia. Fuentes de la investigación aseguraron que el agresor sacó una navaja y, en forma premeditada, apuñaló a la víctima repetidas veces en diferentes partes del cuerpo.

El agresor tiene 69 años PFA

El invitado quedó tendido y mal herido, sin la posibilidad de recibir ayuda. Fue entonces que el agresor se escapó. La Unidad Funcional De Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de San Martin, a cargo de Ignacio Manuel Correa, ordenó la ubicación y detención del hombre a la División Homicidios de la Policía Federal.

Sin embargo, el acusado se movió dentro del territorio bonaerense para no ser encontrado e inició una nueva vida con otro nombre y apellido, con los que duró cuatro años. Además, cada cierta cantidad de tiempo se cambiaba de domicilio para despistar a los investigadores.

Fue detenido tras cuatro años con otro nombre y apellido PFA

Lo que finalmente lo delató fue la rutina: los investigadores detectaron que el hombre asistía frecuentemente a un mismo domicilio para pasar la noche en José C. Paz. Fue entonces que montaron un operativo sigiloso en el lugar e identificaron al prófugo en la calle Centenario al 2200.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de San Martin, a cargo de Elena Gabriela Persichini, por el delito de “homicidio en grado de tentativa agravado”.

Mató de una puñalada a un amigo mientras jugaba al truco

El hombre que había matado a su amigo mientras jugaba al truco en una vivienda de Loncopué, Neuquén, fue declarado culpable el pasado 1° de mayo por un jurado popular. El hecho ocurrió casi un año atrás, mientras los involucrados compartían un asado y se entretenían con el juego de cartas hasta que se desató la discusión.

El asesinato ocurrió el 1 de junio de 2025, cerca de las cuatro de la mañana, en una vivienda del barrio 114. Los hombres se encontraban comiendo y tomando alcohol mientras jugaban al truco. Fue entonces que se desató una discusión por un chiste que, luego, se habría apaciguado. Sin embargo, poco después, el agresor, identificado como Juan Pedro Cides, sacó un cuchillo de 32 centímetros de su cintura, rodeó la mesa y apuñaló a Franco Daniel Ramírez a la altura del corazón. El hombre murió en el acto.

En la reunión se encontraban otras cinco personas, que intentaron intervenir para frenar la agresión, pero no lograron evitar el desenlace fatal. Tras el ataque, Cides se retiró de la vivienda y fue directo a la comisaría local, donde se entregó.