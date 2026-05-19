Arrestaron a una mujer que intentó ingresar en una cárcel con papas rellenas de marihuana

SANTA FE.- La imaginación suele ser necesaria para sortear obstáculos. Por eso, muchas veces se menciona que para meter drogas en una cárcel se utilizan los métodos más arriesgados, como palomas o drones. Esta vez, una mujer ocultó envoltorios de marihuana en papas que pretendía ingresar en la Unidad Penitenciaria N°2, conocida como cárcel de Las Flores, un penal ubicado en la avenida Blas Parera 8800, en la zona norte de esta capital. Los controles fueron efectivos, y la mujer, mayor de edad, fue detenida.

Ocurrió el pasado lunes al mediodía cuando personal del Servicio Penitenciario realizaba el control de acceso de visitantes al penal. En ese momento de la requisa de rutina a los familiares de los presos, los agentes observaron que en las verduras había unas papas que se encontraban pegadas y al cortarlas encontraron tres envoltorios de nylon, que contenían marihuana.

Debido al hallazgo, se convocó de inmediato a los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Microtráfico.

Los agentes realizaron la correspondiente prueba de campo en presencia de testigos civiles de actuación, la cual arrojó un resultado reactivo positivo para marihuana.

Tras confirmarse el suceso, las autoridades policiales dieron aviso al Ministerio Público de la Acusación.

Según informes a los que tuvo acceso LA NACION, la mujer detenida tiene 44 años y buscó justificar su proceder señalando que fue engañada por otros familiares que le encargaron llevar ese producto para consumo del detenido y que no estaba en conocimiento de lo que contenía el producto decomisado.

La mujer, identificada por sus iniciales M. P. y domiciliada en barrio Barranquitas, de esta capital, quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación. La fiscal de turno ordenó su detención bajo la carátula de “tentativa de suministro de estupefacientes”.

Ingenio para el mal

En los últimos meses, distintos procedimientos realizados tanto en el penal de Las Flores como en Coronda, 45 kilómetros al sur de esta capital, dejaron al descubierto métodos de ocultamiento cada vez más sofisticados o insólitos.

Uno de los casos más recientes ocurrió también en la cárcel de Las Flores, donde una joven fue descubierta con marihuana escondida dentro de sus zapatillas durante un control de requisa.

En otra intervención, agentes penitenciarios detectaron cocaína y marihuana ocultas entre mercadería y alimentos destinados a internos.

Incluso, en Coronda, personal del Servicio Penitenciario halló droga escondida dentro del cuerpo de visitantes, en la masa de de pizzas, entre fideos y hasta en productos panificados.

Fuentes penitenciarias reconocen que gran parte de los intentos de ingreso se producen aprovechando envíos de comida o ropa para internos.

Entre los episodios que generaron mayor repercusión aparecen los casos de estupefacientes ocultos en milanesas preparadas por visitas y también entre costuras y ruedos de prendas de vestir, modalidades detectadas en distintos controles realizados en unidades penitenciarias de la provincia.