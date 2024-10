La exmujer de Néstor Ortigoza pidió su detención por violar la perimetral

Escuchar

Después que se filtraran videos del exfutbolista de San Lorenzo Néstor Ortigoza en plena agresión física a Lucía Cassiau, madre de sus hijos y quien lo denunció por violencia de género, la mujer volvió a demandar a su expareja por violar la perimetral y pidió su detención. “Me siento en peligro, por eso me veo obligada a exponer esta situación”, expresó la mujer.

“Desde que le hice la perimetral no se pudo contactar más, amén de que la violó, pero vía telefónica no se pudo contactar más. Pero todas las amenazas que me hizo durante estos años ya me las está cumpliendo, porque es gravísimo lo que me está haciendo con mis hijos”, aseguró la mujer en diálogo con LN+.

En relación con la denuncia que su defensa presentó contra Ortigoza, en las últimas horas, por violar la perimetral de 300 metros, Cassiau explicó que respondió a una situación ocurrida hace un mes que el nuevo estudio de abogados tomó conocimiento recientemente. Sin embargo, la mujer exhibió sus dudas sobre una eventual detención de su expareja. “No sé si va a ocurrir, pero el señor es superviolento, no entiendo como la Justicia duda de la veracidad de mis dichos, él tiene una condena por ir a la casa de un señor y amenazarlo”, indicó.

A lo largo del relato, Cassiau precisó que Ortigoza ya cuenta con una denuncia previa por amenazas con armas de fuego y además reveló que él mismo le mandó a hacer un allanamiento en su propia casa por tenencia de armas, si bien aclaró que cuenta con los requisitos necesarios de portación. “Soy legítima usuaria. Yo les dije que ningún problema, que les daba toda la documentación, pero obviamente que el daño mental que eso me produjo con mi hijo de seis años que estaba presente, es totalmente traumático”, explicó.

En ese sentido, la mujer expresó el calvario que vivió durante los 13 años que estuvo en pareja con Ortigoza. “Estaba presa en mi casa, tenía que tener la comida en tiempo y forma, porque si no el descontrol que se armaba... Era una esclava. Desde que estoy embarazada gente allegada a este señor me llamaba diciéndome que iban a venir a pegar patadas en la panza”, reveló Cassiau.

Las declaraciones de la expareja de Ortigoza se dan luego que la denunciante presentara tres grabaciones en la que constató que el exfutbolista la atacaba, incluso delante de uno de sus hijos. En uno de los videos, el exdeportista le pegó un pelotazo mientras ella lo filmaba, y los otros dos ocurrieron durante una discusión en su casa, en la que el niño estuvo presente.

“Me llegó a pegar trompadas, patadas, un montón de veces, lo que se imaginen. Ese video no es nada, es lo más naif de todo”, sostuvo Cassiau en relación con una de las imágenes presentadas ante la Justicia.

La denuncia, radicada por la mujer a finales de agosto tras un allanamiento en su casa, tomó mayor repercusión luego de la filtración de los videos. De esta manera, incluso el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, le solicitó a Ortigoza su renuncia como responsable del fútbol profesional y vocal del club.

Por último, Cassiau expresó su preocupación por el estado de sus hijos “Están muy mal, pero no puedo hablar de ellos y me gustaría exponer esta situación que es gravísima”, concluyó.

