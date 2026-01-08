La influencer Eugenia Rolón, novia de Iñaki Gutiérrez, chocó contra un poste y dio positivo en alcoholemia

Eugenia Rolón, pareja del influencer y del Tiktoker presidencial, Iñaki Gutiérrez, chocó este jueves contra un poste en la ciudad balnearia de Mar del Ajó y fue detenida por haber manejado alcoholizada. De acuerdo a fuentes policiales, la joven circulaba con 1,89 de alcohol en sangre al momento del siniestro.

Según consta en el parte policial, el hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana cuando la joven de 23 años circulaba con un Honda Fit por Rivadavia al 400, en Mar del Ajó.

Las autoridades encontraron a Rolón realizando una serie de maniobras imprudentes, previo a colisionar contra un poste. Entonces, personal de tránsito y policial de la costa procedieron con un test de alcoholemia, que arrojó como resultado que la influencer libertaria conducía con elevados niveles de alcohol en sangre: 1,89, pese a que en la provincia de Buenos Aires la tolerancia es 0.

.

A raíz de ello, la Policía le secuestró el vehículo, cuya cédula azul se encuentra a nombre de Iñaki Gutiérrez. Según consta en el Sistema de Infracciones del gobierno de la Ciudad, el vehículo posee una deuda por multas que asciende los 870 mil pesos.

Según pudo saber LA NACION, el tiktoker presidencial y una de las principales figuras del universo libertario a cargo de la comunicación del Gobierno en redes sociales, fue el encargado de pasar a buscar a su novia aprehendida por las autoridades de tránsito en Mar de Ajó.

Quién es Eugenia Rolón

A principios de la gestión de Milei, Rolón desembarcó en la Casa Rosada junto a Iñaki Gutiérrez para desempeñarse en el equipo comunicaciones de redes sociales. Sin embargo, fue desplazada tempranamente a causa de un traspié que se le adjudicó a su pareja.

En concreto, se le endilgó al tiktoker el reposteo de un mensaje personal a través de la cuenta oficial de la Casa Rosada, que incluía una foto de él y Rolón. Aquel episodio ubicó a los jóvenes afuera de Balcarce 50 y le valió a Gutiérrez varios meses de ostracismo, si bien luego pudo regresar a la Casa Rosada de la mano del cineasta Santiago Oría, con quien hoy trabaja en tándem, además de manejarle la cuenta de TikTok al Presidente.

Iñaki Gutiérrez con su pareja Eugenia Rolón

Rolón no corrió con la misma suerte y, en cambio, su vuelta a la arena política se dio durante las elecciones convencionales constituyentes en Santa Fe.

“Voy como candidata a convencional constituyente por mi departamento, San Lorenzo”, anunció Rolón en aquella oportunidad, previo a celebrarse las elecciones que terminaron en derrota y la ubicaron un tercer lugar frente al intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, y al polémico senador peronista Armando Traferri.

En medio de la derrota, Rolón se encargó de decir que hizo la campaña “sin un peso”, en contraposición con el “manoseo” que hicieron “socialistas y peronistas” de la gestión santafesina. Ella, en cambio, se jactaría que intentó hacer campaña con un Ford Falcon a gas prestado por su padre.

Pero la militancia de Rolón data desde antes del Gobierno libertario, en diversos posteos de 2022, la joven influencer que se define en sus redes sociales como “cristiana, de derecha y anticomunista” ya respaldaba la figura de Milei.

Incluso en 2020 llegó a decir que el actual mandatario la representaba "muchísimo mejor" el feminismo. “Que intenta hacernos creer a las mujeres que somos incapaces e inútiles y que por eso necesitamos leyes absurdas de cupo femenino o un Ministerio de la Mujer que gasta 26 millones de pesos en catering”, apuntó en aquel entonces.