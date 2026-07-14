La irónica respuesta del abogado de uno de los acusados por la muerte de Maradona cuando Burlando le dijo “sos un gil”

Fue un escándalo y estuvo a punto de pasar a mayores. Por momentos se temió que pudiera derivar en algo físico, incluidos golpes. En una nueva audiencia del juicio en el que se procura establecer si hay responsabilidades penales atribuibles a siete imputados por la muerte de Diego Armando Maradona, hubo una fuerte discusión entre el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del astro, y Francisco Oneto, letrado que defiende al neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los acusados.

“¡Sos un gil!”, le dijo Burlando a Oneto, que le respondió irónicamente: “Andá al bailando, payaso”. Estaban cara a cara, en el pasillo, fuera de la sala de audiencias de los tribunales de San Isidro, donde se desarrolla el juicio.

La discusión comenzó cuando declaraba un testigo, Julio Soria, un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que trabajó como custodio de Maradona.

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