La Justicia de Villa María dictó la prisión preventiva contra Leonardo Cositorto y otros 13 imputados

CÓRDOBA.- La fiscal de instrucción de Villa María Juliana Companys ordenó la prisión preventiva por asociación ilícita y estafas reiteradas de Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe. La decisión será apelada por la defensa del acusado.

La medida incluye a Maximiliano Batista, el número dos de Cositorto; Claudio Álvarez, jefe de Zoe en Córdoba; Silvia Fermani, (madre de Álvarez y coach ontológica y reclutadora), y Agustín Pereno. Norman Próspero, contador de la firma, también recibió la prisión preventiva, pero acusado de ser parte de la asociación ilícita, no de los hechos de estafa.

Hay otros seis acusados que aún siguen en libertad y dos prófugos con pedido de captura: el exjuez Héctor Yrimia y Miguel Ángel Echegaray.

Companys tiene 60 hechos investigados, por sumas que alcanzan 3.901.700 pesos y 228.557,29 dólares.

Cositorto está preso en Villa María desde abril; llegó desde República Dominicana, donde lo detuvo Interpol. Desde entonces declaró ante la Justicia en Córdoba, Corrientes, Santa Fe y Salta. La semana pasada, el fiscal Mariano Ríos Artacho, de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de Santa Fe, explicó que reúne denuncias por damnificados por 100.000 dólares.

“Cositorto, con un grupo que operaba en Rosario, ofrecía distintos negocios. Lo que entendemos es que, generando esta apariencia de negocios legítimos, captaba a esta gente a los fines de que inviertan dinero en efectivo”, declaró a Cadena 3.

En Villa María, cuando declaró ante Companys, dijo: “En ningún momento formé una empresa para realizar estafas, sino que son para democratizar la educación del coaching ontológico, que, por ejemplo, en Chile vale 8000 dólares la formación anual. Por supuesto, no te devuelven los 8000 dólares ni te llevan de vacaciones, y nadie habla de estafa. Lo único que hice es, de manera disruptiva, generar un nuevo modelo, una nueva oferta en el mercado latinoamericano, para que personas con ingresos bajos o medios tengan acceso a una educación privilegiada”.

Respecto de por qué empezaron los problemas, afirmó: “Las primera amenazas empiezan en el mes de septiembre con Beto Medeleiev, a través del Intragram personal de él. Pide trabajar conmigo, con mi equipo trader, se vende con un gran trader. Mi operador de redes sociales me dice que no había espacio. Entonces, cuando le decimos que no hay lugar, él dice que me va a destruir a mí y mi empresa. Continúan en el mes de octubre, noviembre y diciembre, llegando al pico máximo en la primera semana de enero. Me generan en la Argentina una corrida”.