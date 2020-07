Berni defendió al jubilado que mató a uno de los ladrones que ingresaron a su hogar

"Tenemos una grave crisis de Justicia, que está mirando más los derechos de los delincuentes que los de los ciudadanos comunes", dijo ayer por la noche el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, al ser consultado por el caso del jubilado que mató a uno de los ladrones que ingresó a su vivienda en Quilmes.

"Aparentemente, actuó en legítima defensa. Me gustaría ser el abogado del jubilado", agregó el funcionario en el programa Animales sueltos. Berni aseguró que los casos de inseguridad "empiezan a tomar su ritmo habitual" tras la caída que se había registrado en las estadísticas delictuales ocurrida en las primeras semanas de la cuarentena obligatoria.

El ministro fue tajante sobre lo que sucederá en la Argentina, sobre todo en el conurbano bonaerense, en materia de seguridad: "Creo que ya en septiembre vamos a empezar a ver los coletazos fuertes que dejó esta crisis sanitaria. Negarlo seria esconder la cabeza. La realidad es que la pandemia ha multiplicado los delitos en todas partes del mundo".

El funcionario del gabinete de Axel Kicillof dijo que, si bien la problemática no se soluciona con más o menos policías, la provincia va a tener mucho menos efectivos ya que los que ingresaron este año en la escuela no pudieron ser formados y este año "no vamos a tener incorporación". Además, indicó que actualmente hay 1500 uniformados aislados por el coronavirus más otros 400 enfermos.

"No nos olvidemos que la inseguridad es una enfermedad endémica que en el conurbano mata tanto o más que el coronavirus", resaltó Berni y detalló tres características de los "nuevos delitos": "Bajó extremadamente la edad de los delincuentes, está debutando gente que antes no delinquía y hay falta de organización (al momento de concretar los hechos)".

El titular de la cartera de Seguridad bonaerense apeló por políticas integrales que contemplen la educación, "advertimos que si hay deserción escolar es porque la familia entró en el delito", y respuestas para quienes cumplen una condena. "¿Qué hacemos con cada una de esas personas que salen y los dejan en la calle con un bolsito en la mano?", se preguntó.

Reclamo por el jubilado que mató a un ladrón

En las últimas horas, y desde las redes sociales, hubo varias manifestaciones a favor de Jorge Ríos, el jubilado de 71 años que se defendió de un robo en su hogar, en Quilmes, y mató al delincuente Franco Martín Moreyra, de 26. En la plataforma Change, esta mañana se sumaban velozmente firmas a favor de la libertad del imputado por exceso en la legítima defensa - que ayer por la noche fue beneficiado con la prisión domiciliaria por cuestiones de salud - y de Justicia por su situación.

"Estoy harto de que las víctimas sean castigadas y los delincuentes salgan libres. ¿Exceso de legítima defensa? ¿Tenía que contar cuántos tiros tiraba mientras tres tipos lo golpeaban y se metieron en su casa?", se preguntaba un hombre identificado como Héctor.