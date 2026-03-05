Emboscada fallida: motochorros intentaron robarle la moto a un policía que estaba de civil y respondió a los tiros

“Dame la moto o te quemo”, se escucha en el video de menos de un minuto justo antes de que el ladrón arrincone al motociclista contra la reja de una casa. La cámara de seguridad de la vivienda toma la escena completa en audio y video: dos motos que se detienen de golpe, al menos tres sospechosos que rodean a la víctima y un forcejeo que dura apenas unos segundos.

El hombre que había subido a la vereda con su moto para tratar de frustrar el robo recibe un empujón y cae hacia atrás. Cuando vuelve a ponerse de pie y sale corriendo, todo se acelera: uno de los asaltantes se sube a la moto de la víctima para concretar el robo, la maniobra falla y entonces suena la primera detonación. Recién ahí se advierte que la víctima es policía y estaba de civil. Con sus disparos puso en fuga a los ladrones que se fueron sin llevarse el rodado.

Mar del Plata: Un policía de civil evitó que tres motochorros le roben la moto y desató una ráfaga de disparos en plena calle

El intento de robo ocurrió en la esquina de Polonia e Irala, en Mar del Plata, donde los delincuentes interceptaron al efectivo cuando circulaba en su moto y vestido de civil. Según se observa en las imágenes, los ladrones se movían en dos vehículos y actuaron de manera coordinada: uno de ellos descendió primero, lo amenazó e intentó reducirlo mientras los otros lo rodeaban para impedirle cualquier escape.

Tras la huida de los delincuentes, el policía se acerca nuevamente a su moto para verificar su estado. El vehículo había quedado detenido a pocos metros del lugar del enfrentamiento y, según se desprende de la secuencia, los ladrones no alcanzaron a encenderlo por completo antes de los disparos.

“Muchacho, ¿estás bien?”, fue la pregunta del vecino dueño de la casa que fue escenario del violento intento de robo. “Estoy bien, soy policía, llamá al 911”, le dice después el uniformado.