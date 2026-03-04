Quién era el hombre de 55 años hallado sin vida en su oficina de Caballito

El hombre que fue encontrado muerto, maniatado y con un trapo en la boca este miércoles en Caballito fue identificado. Se trata de David Walter Aguirre (55), un profesor con más de 26 años de trayectoria en la docencia y cuya muerte impactó de lleno a su familia, amigos y estudiantes.

Su fallecimiento tuvo un gran impacto en la comunidad educativa debido a su amplio recorrido por diversas instituciones. Actualmente era director de la carrera de Administración de la Universidad de Flores (UFLO) y docente de la materia de Planeamiento a Largo Plazo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). También se desempeñaba como profesor de la misma materia en el programa UBA XXII de Educación Universitaria en las Cárceles, en particular en la Unidad Penal N°2 de la cárcel de Devoto.

Previamente, Aguirre ya tenía una amplia experiencia en la docencia. Fue profesor asociado de la Facultad de Administración de la UFLO -donde enseñó en materias de organización y simulación de empresas y estrategias empresariales- y adjunto interino de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios y el Colegio del Pilar.

La víctima, identificada como David Walter Aguirre, tenía 55 años y estaba maniatado y con un trapo en la boca

Sin embargo, su carrera no fue solamente la enseñanza. Actualmente tenía una empresa de ciberseguridad llamada Fenikso, de la cual era CEO. En el pasado había trabajado también como consultor en diversos ámbitos desde 2008 hasta 2011. Uno de ellos fue el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, donde capacitó profesores y realizó relevamientos en distritos bonaerenses.

Sus redes sociales lo mostraban como un hombre muy cercano a su familia -que vivía en la Patagonia y visitaba con frecuencia-, amigos y allegados. Varios de ellos manifestaban en comentarios de sus publicaciones de Instagram un gran afecto por él. Incluso algunos estudiantes remarcaban el cariño que recibieron en sus clases: una de sus alumnas compartió una foto abrazándolo en un aula y contando que la había acompañado en el proceso de su tesis. “El más feliz es el profesor”, dijo, en referencia a él, que se veía sonriente en la imagen.

David Walter Aguirre se mostraba muy afectuoso con su familia y amigos en sus redes sociales Instagram

También recibió halagos de parte de sus colegas, que lo manifestaron en LinkedIn. Un profesor de matemáticas llamado José escribió: “David es un docente sumamente responsable y proactivo en las áreas en las que se lo designen, siempre arrojando iniciativas muy interesantes de abordar en equipo. Por otro lado, es muy buen compañero. El trato y trabajo en equipo con él es muy ameno”.

Andrea, una especialista de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), sumó: “Destaco de David, entre otras cualidades, que realiza su labor docente con compromiso, dedicación y profesionalismo”.

Su fallecimiento

El hallazgo se produjo a las 16 en Hidalgo 375, cuando un empleado de Aguirre ingresó al departamento con sus llaves y lo encontró en el piso con precintos en sus muñecas. La policía y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se presentaron rápidamente en el lugar para constatar el fallecimiento y analizar la escena.

Fuentes cercanas a la investigación sospechan que se trata de un viudo negro, que ingresó junto a Aguirre al departamento sin forzar ninguna entrada. Por el momento se desconoce la causa de muerte.