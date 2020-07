Un jubilado de 71 años mató a un ladrón y quedó detenido

Milagros Moreni Nimer Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 17:43

Pasó un fin de semana de pesadilla. Primero, por lo que le tocó vivir en su casa, cuando seis delincuentes entraron a robarle cuando dormía. Luego, casi de inmediato, por las consecuencias de las decisiones que tomó y cómo las ejecutó: se defendió del asalto con una pistola de su propiedad, salió en busca de los maleantes y, a media cuadra de su vivienda, en Quilmes Oeste, uno de esos atracadores terminó muerto, con un tiro en el pecho. Y, después, por la respuesta de la Justicia, que lo dejó detenido, acusado de homicidio simple.

Esta tarde, ese destino sombrío comenzó a aclararse para Jorge Ríos: este herrero de 71 años que se defendió de un robo y mató a un ladrón, que sufre de EPOC, diabetes y tiene todavía en su cuerpo las marcas de la violenta agresión que sufrió durante el hecho, recibió la prisión domiciliaria. Pero su abogado, Alejandro Marino Cid, considera que eso es insuficiente y pedirá su excarcelación, en la certeza de que su cliente actuó no solo en defensa propia, sino legítima defensa de una vecina.

"¡Estela, Estela, no salgas que tenés ladrones en el techo!", alcanzó a decirle Ríos a esa vecina el viernes, poco antes de las 4.50 de la madrugada. Fue el inicio de la pesadilla por la cual Marino Cid pidió la excarcelación extraordinaria o la morigeración de la medida de coerción del herrero. Cuando se refirió a la "legítima defensa de un tercero" hablaba, justamente, de Estela.

Un jubilado de 71 años mató a un ladrón y quedó detenido 01:22

Video

A Ríos le robaron tres veces en la misma noche. La primera, se llevaron unos cables; la segunda, una bicicleta y una cortadora de pasto; la tercera fue la más dramática: ingresaron a su casa y, según Cid, casi lo matan. "Eran cinco barrabravas de Quilmes que se manejaron con total impunidad. Hasta caminaron por el medio de la calle. Dos quedaron afuera y tres ingresaron en varias oportunidades. La última, lo amenazaron. Estaban armados y uno intentó atacar al jubilado con un destornillador. Le pegaron una paliza feroz hasta dejarlo irreconocible. Ríos logró tomar un arma y les pidió que desistieran, pero lo siguieron golpeando y no tuvo más remedio que disparar", contó el abogado a LA NACION.

La secuencia siguió en la calle. El jubilado "salió aturdido -dijo la defensa- por que no sabía si había más gente adentro o afuera y vio que estaban por los techos de la casa vecina donde vive Estela, la madrina de su hijo". Las imágenes de esto quedaron registradas en las cámaras de seguridad que hay en la cuadra. "Después, Ríos caminó hacia la esquina y se encontró con el ladrón que saltó por el techo y con los otros cuatro que tras haberse dado a la fuga regresaron a rescatarlo en un Fiat blanco con capot negro, con los colores de Quilmes", agregó Cid.

Para el abogado, ese instante fue otra oportunidad en la que su defendido podría haber muerto: "En ese momento no lo matan a Jorge porque se interpone un auto que circunstancialmente estaba ahí. En este punto es donde difiere la versión del Ministerio Público que dice que el ladrón estaba en estado de indefensión. El único que estaba así es el jubilado, rodeado de cinco peligrosos delincuentes":

Por ahora, oficialmente no se comunicó que haya detenidos por el hecho, sin embargo, Marino Cid dijo a LA NACION que "hay versiones extraoficiales que hablan de que hubo una gran pelea entre los delincuentes que quedaron con vida porque no mataron al jubilado y como consecuencia de eso murió el socio del delito de ellos. Aparentemente un familiar entregó a uno que estaría detenido en la comisaría 1a. de Quilmes y dos de ellos se agarraron a cuchillazos, por lo que uno está herido en un hospital y el otro detenido, pero esto no es oficial, por lo que sigo pidiendo al ministro de Seguridad Sergio Berni que se ocupe del tema, que encuentre ese auto. No puede ser tan difícil porque hasta casi se ve la patente. Lo mismo le solicito a la intendenta de Quilmes", la kirchnerista Mayra Soledad Mendoza.

En caso de que a Ríos le concedan la excarcelación o la morigeración irá a vivir a la casa de su hija, en un barrio de clase baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, Cid afirmó: "Aunque eso pase voy por seguir bregando por la libertad porque no puede ser que quede detenido. Tiene EPOC, un solo riñón, es diabético, hipertenso, tuvo un infarto, tiene arritmias cardíacas. Lo van a matar. ¿Para qué lo tienen preso?. ¿Tienen miedo de que se les escape el abuelito con el bastón?. ¿Tienen miedo de que pueda entorpecer la causa? ¿A qué estamos jugando? Esto es una vergüenza".

Luego de ser detenido y trasladado a la comisaría 9a. de Quilmes, el jubilado se descompensó el domingo por la mañana y la policía lo llevó al Hospital de San Francisco Solano. Hoy regresó a la Comisaría "pese a que los médicos dictaminaron que necesitaba atención y no podía estar detenido", dijo Cid.

El abogado teme por la vida de su defendido y aseguró: "No tengo la menor duda de que no lo mataron los ladrones, pero lo puede matar la Justicia [...] El domingo preparaba la excarcelación extraordinario con todos los datos médicos que nos dio la familia y leía la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Adultos Mayores donde dice, por ejemplo, que no tiene que estar sujetado como lo tenían. Mientras la leía pensé '¿para qué leo esto si capaz en un ratito se muere?'. Es una vergüenza. Le querían tomar indagatoria esposado".

Jorge Ríos es viudo, vive solo, tiene tres hijos (dos mujeres y un varón) y cinco nietos. En el barrio en el que le robaron vivió toda su vida y formó su familia. Sus vecinos lo destacan por haber sido pionero al pedir asfalto y su cooperación con el resto. Es herrero y, paradójicamente, colocó las rejas en casi todas las casas de la cuadra para que la gente esté más segura