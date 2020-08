Fuente: Télam - Crédito: Horacio Culaciatti

27 de agosto de 2020

LA PLATA. Cristina Castro se reunió esta mañana con el gobernador Axel Kicillof. Y le planteó que, como madre de Facundo Astudillo Castro, tiene dos certezas: el cuerpo hallado en Gobernador Daniel Cerri el 15 de este mes es el de su hijo, y la policía bonaerense debe responder por su muerte.

Por estos dos motivos Cristina exige esclarecer la actuación de la policía en el caso y pide la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni.

"Quiero ver cambios - exigió Cristina Castro al salir de la Gobernación-. Le pedí la renuncia de Berni, sí. Y pedí que Berni deje de mentir, porque está mintiendo".

Tras una audiencia privada con Kicillof sostuvo: "La policía está cebada. Ellos, los de acá atrás [por el gobierno provincial] nos tienen que dar respuestas. Más allá de que el ministro los pinte como carmelitas descalzas [a los policías], los números de personas desaparecidas son otros. Y estamos en democracia", recordó.

Según la madre de Facundo, Kicillof se "está enterando recién ahora de cómo opera la policía en Villarino. Y de cómo opera la policía en la provincia".

"Yo le he dicho: usted tiene un ministro que es un bocón. Por respeto debería haberse callado. No quiero que vuelva a pasar nunca más. A mi hijo nadie me lo va a devolver con vida. Estoy con eso encima. No pude hacer nada. Y no pudieron hacer nada. Esto no tendría que haber pasado", se quejó.

"Necesitaba pedir respuestas acá. Me llevo algunas. Otras quedaron en el tintero. Quiero confiar en que las cosas van a ser transparentes", dijo la mamá de Facundo tras el encuentro. "Me llevo el compromiso de transparencia"

La Casa de Gobierno no informó aún sobre el contenido de la audiencia privada.

Desde el gobierno de Kicillof se había afirmado la semana pasada, tras el hallazgo del cuerpo: "No vamos a encubrir a nadie". El gobernador espera tener pruebas judiciales antes de disponer medidas hacia el interior de su policía. La aún inexplicada detección de un patrullero muy cerca del lugar donde apareció el cuerpo apenas una semana después de la desaparición del joven podría determinar alguna medida relativa al personal de la Jefatura Departamental de Bahía Blanca. Pero, por ahora, el primer mandatario bonaerense sostendrá a su ministro de Seguridad. Por el contrario, Berni lo acompañará en el lanzamiento de un plan de seguridad para el conurbano que se anunciará junto al presidente Alberto Fernández.

Ayer hubo una manifestación frente a la Gobernación para reclamar la renuncia de Berni, impulsada por un colectivo de organizaciones en contra del "gatillo fácil"; concluyó con la quema de un tanque de cartón conducido por el cuestionado ministro de Seguridad, que no piensa en renunciar e incluso ya trabaja en el armado de su base política propia.

La aparición de un cuerpo esqueletizado en un cangrejal de la zona conocida como Villarino Viejo y el hallazgo, 30 metros más allá, de una de las zapatillas que vestía Facundo Astudillo Castro el 30 de abril pasado, como se ve en la foto que le tomó la policía al detenerlo, motivó los nuevos pedidos de renuncia del ministro de Seguridad por parte de la familia del joven desaparecido hace cuatro meses.

La madre de Facundo cree que miembros de la fuerza que conduce Berni participaron y encubrieron la desaparición de su hijo, que el domingo debió haber festejado en familia su cumpleaños 23. En las últimas horas la jueza federal María Gabriela Marrón ordenó un allanamiento de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca porque comprobó irregularidades en los movimientos de un patrullero el 8 de mayo muy cerca donde meses después de halló el cuerpo.

Ese mismo día Siomara Flores, una policía que declaró haber llevado en su auto particular a Facundo desde Mayor Buratovich hasta Teniente Origone, borró el servicio de mensajería de su teléfono. Esa mujer es pareja de un jefe policial de la zona y hermana de uno de los dos agentes que detuvieron a Facundo y lo llevaron a la comisaría, donde se le tomó una foto de espaldas y se le labró una primera acta por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio.

La versión de estos policías es que Facundo siguió su camino hasta Teniente Origone, donde supuestamente un vecino lo vio sentado a la vera de la ruta. Allí lo interceptó otro policía, que le labró una segunda acta.

Respuestas

"Me dijeron la posible causa de la muerte: han descartado suicidio, han descartado accidente, es un cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado", dijo Cristina Castro ayer. "A Facu lo han matado y es la bonaerense la que tiene que dar respuestas", afirmó, en esa línea.

Sin confrontar con ella, el ministro Berni aseguró que "el que sea responsable de la muerte de Facundo asumirá las consecuencias penales". En sintonía con Kicillof, pidió esperar a que la justicia federal dictamine si hubo responsables y quién fue.

El gobernador hoy no hizo declaraciones. Pero días atrás se expresó "muy preocupado por el caso".

Kicillof aseguró que desde el gobierno se está "colaborando con la Justicia y con la familia". Agregó su compromiso de que se sepa qué pasó. "No vamos a encubrir a nadie. Vamos a buscar la verdad. Esperamos que se sepa qué pasó y actuaremos en consecuencia. No vamos a encubrir a nadie", reiteró.

Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril. Entonces, policías bonaerenses lo detuvieron por violar la cuarentena cuando intentaba ir desde la localidad de Pedro Luro hacia Bahía Blanca, para intentar reconstruir el vínculo con su exnovia.

Los abogados de la querella sospechan que los policías que intervinieron en el procedimiento podrían haberle dado una paliza al cabo de la cual Facundo habría muerto. Y que, en consecuencia, se habría puesto en marcha un operativo de encubrimiento del crimen.

El sábado 15, a la altura del kilómetro 717 de la ruta nacional 3, en un paraje que ya había sido rastrillado por la Policía Federal, un pescador encontró un cadáver esqueletizado. Desde el martes esos restos son analizados en la ex ESMA por una junta de peritos encabezada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para determinar si se trata del cuerpo de Astudillo Castro. La familia acusa a 15 personas por la desaparición y el posterior encubrimiento de los delitos cometidos contra Facundo.