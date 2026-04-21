“La manipulación fue absoluta y horrible”, dijo Gianinna al hablar durante seis horas en el juicio

Con varios pasajes en los que la declaración dio momentos al quiebre emocional por recordar las circunstancias que rodearon a la muerte de su padre, Gianinna Maradona dio un testimonio que se extendió durante varias horas y apuntó contra los principales acusados, palabras de las que surgió una frase que fue muy similar a la empleada en mayo pasado cuando fue la tercera de las hijas de Diego Armando Maradona en hablar el juicio que poco después sería anulado por el escándalo protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach. “La manipulación fue absoluta y horrible”, dijo al señalar la responsabilidad del equipo médico que es juzgado por homicidio simple con dolo eventual.

No dejó lugar a dudas sobre a quiénes se dirigía ese mensaje. “Confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejar a mi hijo sin abuelo”, agregó Gianinna Maradona, al referirse al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, según consignó la agencia AFP.

Leopoldo Luque, el principal acusado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona STRINGER - AFP

El nuevo debate, que comenzó el martes de la semana pasada, está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani. La acusación pública la encabezan Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, fiscales generales adjuntos de San Isidro.

Además de Luque, Cosachov y Díaz, en el banquillo de los acusados están el enfermero Ricardo Almirón, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y la coordinadora por Swiss Medical Nancy Forlini.

La declaración de Gianinna Maradona empezó poco después de las 11.45, luego de que el tribunal rechazara un pedido de la defensa de Cosachov, que había buscado impedir los testimonios de las hijas de Maradona al señalarlas como posibles responsables de la muerte del astro del fútbol mundial. Esa solicitud, que procuró instalar sospechas sobre Gianinna, Dalma y Jana fue fuertemente cuestionada por la fiscalía y los abogados de las querellas antes de que los jueces negasen ese pedido con una advertencia hacia los defensores. “No salgo del asombro, no quieren discutir pruebas”, dijo el fiscal Ferrari.

Por su parte, Luque volvió a pedir la palabra para ampliar la declaración que había brindado la semana pasada. Fue luego de que la fiscalía expusiese una copia de la historia médica de Maradona durante su internación en la Clínica Olivos, donde fue operado por un hematoma subdural, que llevaba la firma del neurocirujano. “Se me puede llamar médico de cabecera o de confianza, pero eso cambió. El paciente hacía uso de su derecho de autonomía. Diego consumía alcohol”, afirmó Luque, que recibió un aviso por parte del tribunal de que si bien puede dar su testimonio las veces que considere necesario no se aceptará ese recurso como estrategia para entorpecer el debate.

Gianinna Maradona brindó su testimonio durante seis horas JUAN MABROMATA - AFP

En un tramo de su testimonio, Giannina contestó directamente a esa afirmación de Luque. “Me da bronca porque Luque decía que era el médico, pero acá no se hace cargo”, aseveró la hija del Diez, según consignó Noticias Argentinas.

Y agregó: “Luque nos dijo que no era opción para mi papá internarlo en una clínica. Que primero probemos con una internación domiciliaria. En ese momento yo ni siquiera me podía imaginar que estaban planeando otras cosas”.

“Nada de lo que nos habían dicho -señaló la hija de Maradona- estaba sucediendo, no había aparatología. Sí había enfermeros, acompañamiento terapéuticos. Pensábamos que iba a estar monitoreado.”

Manifestó, además, que la resultaba “muy duro” revivir todo lo ocurrido nuevamente delante de un tribunal, en referencia a que ya había dado testimonio durante el primer juicio, cuya anulación llevó a que quedasen sin efecto las declaraciones de todos los testigos y, en consecuencia, tuviese que una vez más recordar los dolorosos detalles que rodearon a la muerte de su padre.

Fueron casi seis horas de testimonio de Gianinna Maradona que resultaron el eje central de la audiencia en los tribunales de San Isidro.