CÓRDOBA.- Sigue la conmoción por el asesinato de Gabriela Mónica Stefi Pérez, de 24 años, en un acto sindical del gremio de limpieza Soelsac. El autor del disparo que segó la vida de la chica de 24 años aún no fue identificado. Y la familia de la chica y los vecinos de barrio Yapeyú están movilizados reclamando justicia. Su hermana, Dalma, denunció falta de ayuda a la víctima instantes después de la balacera. Hubo siete tiros de una pistola calibre 9 milímetros. No hay imputados ni detenidos.

La joven, afiliada al gremio, estaba en el Club Yapeyú, donde la dirigencia del Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de la provincia había convocado a una reunión porque esta semana cierran las listas de la elección gremial . En un momento, después del mediodía, hubo un tiroteo y una de las balas impactó en Pérez a la altura de la clavícula; el proyectil le perforó el esófago. Murió en el Hospital Córdoba, a donde fue trasladada.

La madre de Gabriela, Liliana Pérez, tiene un comedor en barrio Bajo Yapeyú. Es una familia trabajadora y muy comprometida con su comunidad; se esfuerzan para solidarizarse con los vecinos que menos tienen y esa es una de las claves del alto nivel de movilización de la gente pidiendo justicia.

Su hermana Dalma también estaba en el almuerzo del Soelsac. Cuando Gabriela fue herida comenzó a gritar “¡se me muere, ayúdenme!”. Asegura que mientras ella gritaba “todos se fueron” y nadie la ayudó. Estaba con su bebé en brazos; recuerda que cuando empezaron los estampidos pensó que “eran fuegos artificiales”.

“Vi la gente correr y grité ‘¡los niños, los niños!’. La busqué a mi hermana y no la encontré. Estaba tirada en el suelo debajo de la mesa, con su mano en el cuello. Vino un compañero a socorrerme y le hizo presión con un buzo porque perdía mucha sangre. Todos se fueron a esconder y el referente gremial me dijo que no la podía tocar”, precisó.

Marcha en el barrio Yapeyú por el homicidio de Gabriela Mónica Stefi Pérez

La joven está convencida de que el disparo mortal “no vino de afuera”. Sostuvo: “Nunca pudo haber entrado una bala por ahí, es imposible. Vi un cruce de balas, era un rafagazo constante”. Gabriela llevaba tres años trabajando en el sector limpieza y tenía contrato hasta diciembre.

“Cuando te llama el sindicato vos tenés que estar, porque es el que te va a salvar el trabajo y tenés que ir obligada. Siempre fue así. Iba por su puesto de trabajo, porque sabía que en diciembre se quedaba sin trabajo. De ahora en adelante tenía que estar presente en todas las marchas”, planteó.

El DoceTV accedió a un video en el que se ve cómo un hombre con barbijo y capucha, vestido con un buzo azul y chaleco negro, se paró al lado de un auto estacionado frente al club; primero se escondió unos minutos y cuando terminaron de pasar unas camionetas, se enderezó y disparó contra el edificio. Luego, salió corriendo.

Cruce de acusaciones

El Soelsac denunció el sábado, a través de un comunicado, que el hecho configuró un “atentado en contra del secretario general Sergio Fittipaldi”. Sostuvo que va “a seguir hasta las últimas consecuencias para conocer a los responsables de dicho atentado” y advirtió que “siempre Soelsac encabezó procesos electorales sin violencia”, pero “desde que a Franco Saillén, dirigente de otro gremio, el Surrbac [recolectores de basura] se le ocurrió competir inéditamente en las elecciones de otro sindicato, los actos de violencia se sucedieron”.

Saillén, integrante de la comisión directiva del Surrbac, y que apoya una lista de Soelsac, respondió que el hecho no es otra cosa que “una maniobra de Fittipaldi”.

“Ante los lamentables hechos irreparables y de una enorme gravedad, dejamos en claro que no tenemos ninguna duda que es una maniobra de Fittipaldi, quien en claro conocimiento de la inminente derrota en las elecciones del gremio recurre a lo que sea. No solo condenamos este terrible hecho, sino que exigimos el inmediato esclarecimiento por parte de la Justicia de esta muerte que enluta a toda nuestra comunidad”, posteó Saillén en sus redes sociales.

El abogado de Fittipaldi, Alexis Kohmann, dijo que el gremialista ya declaró ante la Fiscalía y que ya había denunciado “otros hechos de violencia que venía sufriendo él y personal afiliado al Soelsac”. Amplió: “Buscaba la protección de sus afiliados y del proceso democrático que está por llevarse a cabo, pero la fiscal la archivó [la denuncia] la semana pasada entendiendo que se trataba de calumnias e injurias entre Fittipaldi y Saillén”.

