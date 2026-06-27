La muerte de Ernestina Pais: se conoció el resultado preliminar de la autopsia

La actriz, conductora de TV y periodista Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo grave de cráneo, según el resultado preliminar de la autopsia.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales calificadas. El informe con el resultado de la necropsia, que se hizo en el Hospital Interzonal General de Agudos Petrona V. Cordero, en San Fernando, ya le fue entregado a la fiscal María Paula Hertrig, que subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez y está a cargo de la investigación.

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