La palabra de Sebastián, el hijo de la víctima del femicidio de Villa Devoto: “Mi papá había llegado al límite”

A un día del crimen que conmocionó al barrio de Villa Devoto, Juan Sebastián Verón, el hijo mayor de Romina María de los Ángeles Calvo y Walter Verón, decidió romper el silencio en diálogo con el Diario de Mariana (América TV). El joven de tan solo 21 años explicó que, a pesar del dolor que vive, intenta estar fuerte por sus dos hermanos menores, quienes estuvieron presentes al momento del femicidio.

“Yo estaba en mi casa y mis dos hermanos estaban ahí en la casa donde pasó todo. Mi hermano me llamó a las siete de la mañana diciéndome que por favor vaya. En esa llamada justo escuché a mi hermanita decir lo ocurrido”, recordó sobre cómo se enteró del femicidio de su mamá perpetrado por su padre.

“Por lo que sé, mi papá está en el hospital muy grave y, por lo que me dijeron los médicos, no creo que pase muchos días más vivo”, sumó y confirmó que Walter Verón habría querido quitarse la vida a pocas cuadras de la vivienda en la que vivía antes de ser localizado por la Policía de la Ciudad.

El joven relató al aire de DDM cómo era la relación de sus padres (Foto: Captura de pantalla América Tv)

El joven reconoció que tenía noción de la relación violenta que mantenían desde hace años sus padres y que el detonante de la pelea final habría estado relacionado con los problemas económicos que atravesaban. Además, defendió a Pitty, la numeróloga, al asegurar que jamás se le había entregado ningún tipo de dinero por la apertura del local que manejaba la víctima.

“No es nada de todo eso que están diciendo de Pitty, de que mi mamá le dio plata. Nada que ver. Ni nada por el estilo. Pitty nunca recibió plata. Sí, nos estaba por dar la oportunidad de lo que es abrir el local en Devoto y ella nos iba a dar la franquicia”, aclaró.

En esa misma línea, también negó que existiera un altar en honor a la famosa numeróloga. “No es un altar para Pitty, es un altar para un santito”, señaló.

La víctima del femicidio de Villa Devoto y Pitty la numeróloga Instagram

¿Qué decía la carta que dejó Walter Verón tras asesinar a su esposa?

Uno de los puntos de mayor controversia en el caso estuvo relacionado con la carta que dejó Walter Verón en la propiedad tras asesinar a Romina María de los Ángeles Calvo. Al tratar de esclarecer el tema, Sebastián relató qué decía este escrito.

Sebastián Verón explicó cómo se encontró la carta que escribió su padre y qué decía

“Tergiversaron la carta. No es que ella estuviera saliendo económicamente. Es el tema de que estaban tratando de salir los dos y nosotros tres, mis hermanos y yo, con el tema de que hay que pagar muchas cosas. El auto, servicios, tarjetas, todo. Pero no es que ella estaba pudiendo salir económicamente. Abuso financiero no había por parte de mi papá porque la que manejaba todo era mi mamá”, informó.

“Lo que interpreté de esa carta es un hombre que llegó a su límite, por lo difícil que es salir adelante en este país. Lo difícil que es estar bien con tres hijos, una casa y que esté todo lo más humanamente posible. La carta la tenía él encima y se ve que se la encontraron los médicos en el hospital”, cerró.