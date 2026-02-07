La protesta de un policía frente a la Casa Rosada expuso un reclamo latente

La protesta de un suboficial de la Policía Federal Argentina (PFA) que, armado con su pistola reglamentaria, se encadenó a la reja principal de la Casa Rosada, y manifestaciones de la Policía de Santa Fe en Rosario para exigir una mejora de los haberes expusieron quejas salariales de uniformados de la fuerzas de seguridad federales y provinciales, donde la mayoría, a pesar de los aumentos y mejoras, perdió poder adquisitivo respecto de la inflación.

Como sucedió desde su creación, la fuerza de seguridad que mejor le paga a sus uniformados es la Policía de la Ciudad, donde los cadetes (los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública) cobran de bolsillo 750.000 pesos; los oficiales, $1.400.000; los subcomisarios, $3.400.000, y un comisario 4.100.000 pesos, de acuerdo con datos oficiales.

Además, tienen cobertura médica de la prepaga OSDE, salvo los uniformados que pasaron desde la PFA e eligieron continuar con el servicio médico Hospital Médico Policial Churruca Visca.

En la protesta del miércoles pasado, el suboficial Miguel M. dijo ante los micrófonos de los canales de TV: “Soy cabo auxiliar de la Policía Federal. Es algo que incomoda. Sé que esto no se puede hacer, no tenemos permitido manifestarnos de esta manera. Tomé la decisión por todos los camaradas, los que vienen detrás mío, me van a sancionar, me voy a quedar sin mi vocación de servicio. Quiero expresar antes de que suceda que los que vienen atrás mío tengan un cambio, una respuesta de parte del Gobierno. Termino fuera de hora, vivo en zona sur, uno va uniformado, exponiéndose porque debo estar lúcido las 24 horas. No hay momento de descanso. El salario que percibo es de $700.000”.

De acuerdo con la escala salarial notificada por el Boletín Oficial, un cabo de la PFA recibe un haber bruto de $965.919, mientras que el primer nivel de la carrera policial, auxiliar de 7ma., percibe mensualmente $735.016.

Un policía se esposó en los últimos días en la reja de la Casa Rosada para reclamar un mejora salarial Ricardo Pristupluk

El máximo sueldo entre aquellos uniformados de la PFA que no son oficiales es recibido por suboficiales mayores, con $1.771.185. Un oficial principal tiene un salario de $1.271.055; un subcomisario, $1.516.748; un comisario, 1.852.149 y en el mayor rango de la carrera, los comisarios generales perciben mensualmente $2.897.608.

A esos salarios se le pueden agregar montos por trabajos fuera de las ocho horas de trabajo normal, con un pago por hora adicional de $15.856 o $22.167 si se cumplen en el ámbito de la seguridad ferroviaria.

“A los sueldos básicos hay que sumarles extras como recargos por zonas desfavorable y otras cuestiones”, dijo un comisario que prefirió mantenerse en el anonimato.

En la Gendarmería, el rango más bajo de esa fuerza percibe un salario de 711.920, mientras que un cabo, $861.423, y un suboficiales mayor, $1.533.000. Entre los oficiales, los haberes mensuales de un alférez llegan a $1.089.756; un comandante 1.771.955, y un comandante general, $2.635.216. Los despliegues en zonas caliente del delito tienen una bonificación adicional que va desde $343.478 para un cabo hasta $707.647 para un comandante. En la Prefectura se replican valores aproximados para rangos equivalentes, con igual bonificación para aquellos destinados a la prevención del delito urbano.

Los datos oficiales de diciembre pasado marcan que en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), un oficial mayor cobra 731.142 pesos, un comisionado mayor, $1.289.190, y un comisionado general 1.436.647 pesos. A esos salarios se le suman extras para vestimenta y, en algunos casos, vivienda, por ejemplo.

Por su parte, un detective de la Policía de la provincia de Buenos sostuvo a LA NACION: “Durante todo 2024 la inflación fue del 117,80% y nuestros sueldos solo aumentaron el 73,26%, quedamos un 44,53 puntos por debajo de la inflación. Por lo tanto, durante el 2025 se perdieron entre cuatro y cinco sueldos y durante 2025 la inflación fue de 31,5% y de aumento con el 2% prometido a diciembre nos dejó en el 23%, es decir que estamos a 8,5% por debajo de la inflación, si no se recupera como en el 2024, se perderá durante el 2026 un salario al año”.

En la policía bonaerense, un sargento gana de sueldo bruto 1.083.468 pesos por mes; un oficial principal, $1.301.680, un subcomisario, $1.719.593, y un comisario $1.932.252.

“El problema son la compensación de recargos de servicios, sistema conocido como horas Cores, que deberían ser parte del sueldo. Entre las Cores, los servicios adicionales y cumplir con el puesto de servicio hay policías que trabajan 36 horas seguidas sin descanso para tener un salario más acorde a la realidad económica”, dijo un comisario bajo estricto off the record.