Policías de franco y familiares realizaron protestas en varias ciudades en reclamo de mejoras salariales

ROSARIO.-El suicidio de un policía en la puerta de la jefatura de Rosario fue el detonante del descontento en sectores de la Policía de Santa Fe, que se hizo visible el miércoles y jueves en varios puntos de la provincia, como Rosario, Vera y Reconquista, entre otros, donde familiares de uniformados se manifestaron en la calle. Ante este clima de tensión, el gobierno de Santa Fe ­prepara una serie de anuncios para descomprimir la situación, como un plus de 500.000 pesos para los efectivos que realicen patrullajes en las calles de las principales ciudades, como Rosario y Santa Fe, y también se instrumentará el pago de 200.000 pesos a los uniformados que sean conductores de los patrulleros.

En diálogo con LA NACION, el gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que “no hubo abandono de tareas por parte de la policía” durante la protesta, y la cantidad de agentes en las calles se mantuvo. Incluso, señaló que se reforzó en Rosario el plantel de policías con efectivos de otros lugares de la provincia. En el gobierno comprenden la situación sobre los reclamos de las condiciones laborales. En Santa Fe se da una particularidad que tiene que ver que la mayoría de los policías que están en Rosario provienen del norte de la provincia y viajan entre dos o tres veces a la semana desde distancia que llegan a los 500 kilómetros. El Ministerio de Seguridad solventa el traslado de la mayoría de los uniformados en 12 ómnibus que salen unen diariamente Rosario con el norte santafesino. El régimen de tareas que tienen los que recién comienzan a trabajar en la policía es de 12 horas de trabajo y 36 de descanso, por lo que muchos deciden quedarse en Rosario y los gastos corren por cuenta de cada policía. Ahora, el gobierno provincial evalúa implementar un régimen similar al de las fuerzas federales, que viven en hoteles que paga el Estado.

Protesta de familiares de policías en Vera, Santa Fe

El detonante de la protesta policial que estalló en Rosario y otras localidades, como Vera y Reconquista, fue el suicidio de del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, un hombre –según manifestaron fuentes policiales- muy querido dentro de la fuerza. Valdez se desempeñaba en el área de Cuerpo de Infantería en la Jefatura de Rosario. El sábado se pegó un tiro en la puerta de esa dependencia y el miércoles falleció. El malestar de los uniformados tuvo que ver con una situación que no es la primera vez que ocurre. En la zona de Rosario durante 2025 hubo 17 suicidios de personal de fuerzas de seguridad, contando policías, gendarmes y penitenciarios.

El gobierno santafesino tiene identificada una demanda en el escalón más bajo de la pirámide policial, la de suboficiales jóvenes, que son oriundos en buena parte de localidades del norte de la provincia y prestan servicio en ciudades del sur, donde la mayor es Rosario, que tiene un porcentaje vocacional muy bajo para ingresar a la fuerza. Eso motiva viajes de hasta 500 kilómetros en los policías que recién comienzan la carrera.

Desde el gobierno provincial indicaron que la presencia de manifestantes frente a Jefatura de Rosario se empezó a desactivar cuando las autoridades hicieron saber que despejarían la entrada por la fuerza si era necesario, aunque los móviles policiales salían por un portón lateral para acceder a la calle. Según las autoridades provinciales, el servicio policial no se resintió nunca. La respuesta a las llamadas al 911, indicaron, se mantuvieron en un promedio de 6.47 minutos de llegada al punto de demanda. El promedio general es de 7:10.

A la protesta genuina de los uniformados más jóvenes se sumaron, como ya ocurrió en otras oportunidades, familiares de policías que están detenidos o fueron pasados a disponibilidad.

Ese grupo fue el que quedó durante unas horas frente a la jefatura de policía después que se descomprimió el reclamo. Sectores del gobierno provincial observan con atención cómo evoluciona el problema, porque notaron maniobras extrañas en las últimas horas no dentro de las fuerzas policiales, sino por fuera. El sábado arribará a Santa Fe el presidente Javier Milei, que será –según se prevé- protagonista estelar del acto por la celebración del aniversario del Combate de San Lorenzo.