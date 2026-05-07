Un amplio operativo encabezado por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) sorprendió este jueves por la tarde al barrio porteño de Flores.

El despliegue, que incluyó cortes de calles, policías montados y controles de identidad, tuvo como objetivo realizar un “control poblacional migratorio” para detectar posibles inmigrantes en situación irregular.

Según pudo saber LA NACION a partir de comunicaciones internas de la fuerza, el procedimiento fue coordinado por la Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA, que actúa como “Policía Migratoria Auxiliar”, y se llevó adelante tras un pedido de cooperación formulado por la Dirección Nacional de Migraciones.

Fuerte operativo policial en Flores para detectar inmigrantes ilegales Captura de Pantalla

El operativo se desarrolló principalmente en las intersecciones Bacacay y Nazca, y Bogotá y Nazca, donde agentes policiales e inspectores migratorios realizaron controles documentarios y verificaciones de identidad. Para ello, la DNM dispuso de 36 inspectores, que trabajaron escoltados por efectivos.

Debido a la magnitud del despliegue, también participaron 23 operadores del sistema Morpho RapID de la División Dactiloscopía, utilizado para la identificación biométrica de personas mediante huellas digitales. Además, se sumaron dos grupos de contención del Departamento Cuerpo Policía Montada, una unidad judicial de la Comisaría de Intervenciones Judiciales, un operador del sistema SACI Móvil y personal pericial.

Hasta el momento, fueron detectadas al menos seis personas que residen en el país en situación irregular, confirmaron fuentes a este diario. Asimismo, se detuvo a un individuo por trata y tráfico de drogas.

Fuerte operativo policial en Flores para detectar inmigrantes ilegales: un detenido por trata y tráfico de drogas

La intervención generó sorpresa entre vecinos y comerciantes del barrio. Algunos no escondieron su enojo en diálogo con LN+. “Me pidieron el documento y todo bien, todo tranquilo. Solo cotejan que no haya ningún tipo de irregularidad y lo dejan a uno irse. No es para tanto. Están en todo su derecho”, dijo una mujer de Perú.

"No puede vender nada durante todo el día. Nos arruinó un poco. Nos jodieron. Hoy arrancaban linda la jornada con el movimiento de gente. Con esto nos mataron. A la gente no le molesta que les hagan los controles, pero no pasan porque no quieren ser demorados. Pero bueno, es algo que hay que hacer", sostuvo un vendedor.

“Los que venían a comprar, se quejaban mucho. Muchos de los clientes insistían en que no podían caminarse libremente. Perjudica un poquito pero esperemos que sea para algo mejor”, coronó otra comerciante.

Fuerte operativo policial en Flores para detectar inmigrantes ilegales Captura de Pantalla

El procedimiento se enmarca en una serie de operativos conjuntos que la Policía Federal y Migraciones vienen realizando en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras provincias del país para reforzar los controles sobre permanencia y situación migratoria.

El último control migratorio había tenido lugar el pasado viernes 17 de abril, en Once. Se llevó adelante desde las 11 y hasta pasadas las 17, y se relevaron en total 2.965 personas.

Fue orquestado en distintos puntos estratégicos como la galería “Mega Compras” (Perón 2740), la galería “Central 11” (Mitre 2734) y la galería “Feria del Once” (Mitre 2757), donde se controlaron locales comerciales administrados por ciudadanos extranjeros, así como personas que circulaban en la zona.

Operativos de migraciones en Once Virginia Chaile/EGM

Se detectaron 15 extranjeros en situación migratoria irregular, por lo que se labraron las correspondientes actas de infracción. En el marco del procedimiento, se confeccionaron un total de 12 actas, de las cuales “9 correspondieron a infracciones migratorias y 3 a comercios por emplear trabajadores en situación irregular”.