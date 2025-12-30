Las autopistas, un coto de caza que utilizan los motochorros

Las autopistas parecen haberse transformado en coto de caza de organizados grupos de motochorros. Con el objetivo de apropiarse de rodados de alta cilindrada, a los delincuentes poco les interesa que decenas de automovilistas sean testigos de su extrema violencia. Actúan como si esas vías les perteneciesen, tal como queda en claro por la repetición de ataques con similares características. Así fue el golpe de mano que sufrió un motociclista en la autopista Riccheri. Tres duplas de asaltantes lo rodearon, pistolas 9 mm en mano, hasta que frenó la marcha y fue despojado de su rodado, a las 17 del pasado domingo, poco antes del peaje cercano al Mercado Central, en la localidad bonaerense de La Tablada. El ataque en la autopista que representa la primera impresión de la Argentina para todo turista extranjero que llega al aeropuerto de Ezeiza quedó filmado por la cámara que la víctima llevaba en su casco.

“Había sufrido hurtos previos, pero nunca algo tan violento. Sin embargo, yo la saqué barata, creo que tuve suerte ”, dijo Guillermo, la víctima, en diálogo con LA NACION.

Y agregó: “Más allá de que estaban muy organizados, se equivocaron en algo clave. Se olvidaron de sacarme el casco donde tenía la cámara y por eso explotó tanto el caso”.

Esas imágenes permitieron observar la acción de los motochorros, que en forma coordinada fueron bloqueando la circulación de la víctima, en medio de un intenso tránsito. Cuando lograron que el hombre frenase su marcha al ser amenazado a corta distancia por armas de fuego, tres motos se posicionaron a su alrededor ante la desesperación de automovilistas que buscaban eludir esa emboscada y, al mismo tiempo, procuraban no causar un accidente.

No se trató de un hecho aislado. Violentos robos de esas características se registraron en los últimos años también en otras de las principales vías rápidas de la región metropolitana, como la Panamericana, la General Paz, la Autopista del Oeste y el Camino del Buen Ayre. En mucho casos, esos asaltos terminaron con disparos, ya que es una forma que los motochorros utilizan para derribar a sus víctimas. Guillermo, el hombre de 62 años que padeció la situación de violencia en la autopista Riccheri, se consideró afortunado por el hecho de solo lamentar la perdida de su moto.

“Los bienes materiales son recuperables, es solo un trámite. Agradezco a Dios que no me hayan disparado. El asalto me dejó consternado y aturdido, pero pienso volver a tener moto. Estos idiotas no me van a bajar de la moto. Me voy a bajar cuando yo quiera”, señaló al puntualizar su pasión por esa clase de rodados.

Tanto los robos de motos como los de automóviles constituyen dos de los delitos que más crecieron en los últimos años. Según las estadísticas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por año se roban más de 42.000 motos en la Argentina.

Al menos 25.000 de esas motos se robaron en la provincia de Buenos Aires. Las compañías de seguros agruparon los distritos del conurbano en zonas para realizar la distribución geográfica de los casos. De acuerdo con esa división, el área suroeste, integrada por los partidos de Lanús, Lomas de Zamora y La Matanza, es la zona caliente de los robos de motos, con más de 5000 hechos denunciados en un año. El asalto filmado por la propia víctima ocurrió en La Matanza.

Brutal robo en plena autopista Riccheri Captura de video

En septiembre pasado, otro robo de una moto en una autopista generó un fuerte impacto público. El violento asalto fue sufrido en esa oportunidad por el excampeón de la categoría Turismo Carretera (TC) Emanuel Moriatis, que denunció el robo ocurrido en la Panamericana, a la altura de San Isidro, a la altura del shopping Unicenter, en Martínez.

Según la presentación, a la que tuvo acceso LA NACION, a las 18.45 del 4 de septiembre pasado, Moriatis circulaba en su moto Ducati Multistrada roja por el carril lento de la autopista Panamericana sentido hacia Tigre cuando, a la altura de la calle Corrientes (situada a 100 metros de la avenida Edison) fue atacado por dos motochorros. “El acompañante extrajo un arma y efectuó un disparo”, sostuvo Moriatis en su denuncia.

Hace tres años, en tanto, se registró uno de los episodios más dramáticos en esta clase de robos. El 29 de octubre de 2022 fue asesinado el empresario Andrés Blaquier, de 62 años. El homicidio ocurrió en la autopista Panamericana, a la altura de Pilar.

Blaquier y su esposa, Magdalena De Elordy, circulaban hacia el norte en una moto BMW GS1200. Volvían a su casa, en el country Martindale, después de haber presenciado la final del Abierto de Polo de Hurlingham. Los acompañaba una pareja amiga que iba en una moto BMW GS800.

En un momento, una moto en la que circulaban dos delincuentes –y había sido robada días antes en Ricardo Rojas, partido de Tigre– se puso a la par de la de la víctima y, segundos después, Blaquier y su esposa cayeron al asfalto. No fue una mala maniobra: uno de los asaltantes le disparó al empresario sin miramientos, a corta distancia. Le tiraron a matar. Los asesinos fueron dos menores.

Diferente es el caso ocurrido el pasado domingo en la autopista Riccheri. La filmación expuso que los delincuentes son mayores y bien organizados. Los movimientos de los asaltantes llamaron la atención de los investigadores. “Me dijeron que la investigación la iba a llevar adelante la PFA porque les llamó la atención el armamento utilizado. Todos tenían el mismo tipo de armas”, comentó la víctima.

La investigación está a cargo de la fiscalía N.º 12 de La Matanza. “Me llamaron desde la fiscalía para que amplíe la declaración. Cuando fui la primera vez estaba en shock y muchas cosas no me acordaba que al ver las imágenes en la cámara me pude dar cuenta. Sabían lo que hacían. Seleccionaron la moto. Hay una organización detrás de todo esto. Espero que las autoridades puedan analizar esta cuestión”, dijo el motociclista asaltado.

Más allá de las imágenes obtenidas por el damnificado, los investigadores analizarán cámaras de seguridad instaladas en la zona para determinar el recorrido realizado por los asaltantes.