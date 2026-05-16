Atraparon en Recoleta a dos motochorros que habían robado 150 paquetes de figuritas del Mundial

La Policía de la Ciudad detuvo tres delincuentes –que en total registraban 19 antecedentes- acusados de robar como motochorros en los barrios de Belgrano y Recoleta. Los delincuentes que fueron interceptados en el cruce de Pueyrredón y Beruti portaban un bolso que contenía 150 paquetes de figuritas del Mundial 2026.

De acuerdo con la información aportada por la fuerza de seguridad porteña, el personal de la Policía Motorizada fue alertado en Recoleta por transeúntes acerca de dos hombres que acababan de robar una mochila y escapaban en una motocicleta sin patente reglamentaria.

Con las características aportadas, se inició un seguimiento que finalizó en el cruce de la avenida Pueyrredón y Beruti.

Durante la persecución, uno de los sospechosos descendió de la moto y escapó corriendo después de arrojar una mochila entre dos vehículos estacionados, aunque fue alcanzado y detenido a unos 50 metros de distancia.

En el procedimiento se secuestraron 150 sobres de figuritas FIFA World Cup 2026, dos teléfonos celulares y la moto utilizada para los robos.

“Los dos detenidos, de 31 y 32 años, tenían antecedentes por infracción en eventos masivos por ingreso sin entrada (2024), tenencia de estupefacientes (2026), hallazgo automotor (2026), patente tapada (2025) y falta de exhibición de documentación (2025)”, señaló la Policía de la Ciudad en un comunicado de prensa.

Por su parte, en Pampa y Ramsay, en el barrio de Belgrano, personal motorizado fue alertado por operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) sobre un ladrón en moto que había violentado la ventanilla de una camioneta y robado una mochila de su interior.

Dos motochorros fueron detenidos en el cruce de Pueyrredón y Beruti, en Recoleta Policía de la Ciudad

El ladrón escapó en una motocicleta de alta cilindrada sin patente en dirección a la autopista Lugones y, tras un operativo cerrojo realizado por efectivos del Departamento Motorizado, fue interceptado en Lugones y Ombúes.

Durante la requisa se secuestraron la moto utilizada, dos cascos, un teléfono celular, una cámara y la mochila robada. El detenido, de 31 años, registraba antecedentes por daños (2025), circulación en sentido contrario (2025), falta de póliza de seguro (2024 y 2025), patente tapada (2025), cohecho activo (2025), lesiones leves (2021), denuncia familiar (2021), homicidio culposo (2023), falta de licencia de conducir (2024), activación de botón antipánico por violencia familiar (2022), desobediencia (2025) y robo agravado (2023).