Tensión en Boedo: el video de la persecución y arresto de un motochorro colombiano con antecedentes y pedido de captura
El delincuente, de 32 años, fue arrestado después de perder el control del vehículo cuando intentaba escapar
- 2 minutos de lectura'
Tras una persecución que comenzó en la avenida 9 de Julio y San Juan y terminó en el barrio de Boedo, la Policía de la Ciudad detuvo a un motochorro de nacionalidad colombiana con antecedentes y sobre el cual pesaba un pedido de captura.
Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, “la persecución que se inició luego de una alerta del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y finalizó cuando perdió el control de la moto en la que escapaba”.
La moto sospechosa fue detectada en la avenida 9 de Julio y San Juan. Al recibir la voz de alto, el conductor escapó por distintas calles, lo que dio inicio a un seguimiento controlado.
“Finalmente, el motociclista fue apresado en la intersección de Carlos Calvo y Quintino Bocayuva. El motochorro, un colombiano de 32 años, tiene antecedentes por robo a mano armada de 2025 y por robo en 2024 y un pedido de captura por varios casos de robo dictado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9″, dijeron voceros del Ministerio de Seguridad.
En poder del sospechoso se secuestraron 700 dólares y 92.100 pesos. “Además, operadores del CMU informaron que existían imágenes del mismo motochorro participando de otro robo en la modalidad arrebato, ocurrido el 4 de mayo en Thames y Camargo, en el barrio de Villa Crespo”.
Detuvimos a este motochorro colombiano que pretendía fugarse. Tenía un amplio prontuario y pedido de captura.— Jorge Macri (@jorgemacri) May 11, 2026
Ya pedimos su inmediata expulsión del país.
Ley y orden. pic.twitter.com/NGlBP81gSY
La secuencia de la persecución fue filmada por la cámara de seguridad que llevaba el uniformado que conducía la moto que tuvo a su cargo el operativo.
En el caso intervino la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público de la Ciudad, a cargo del fiscal Ezequiel Gradella, quien dispuso la detención del imputado y el secuestro de los elementos vinculados a la causa.
- 1
Los intendentes piden un mayor rol en seguridad y avanzan con el gobierno bonaerense para tener una policía municipal fuerte
- 2
Aunque sus líderes están presos, la banda del rey de la cocaína peruano sigue activa en el Bajo Flores
- 3
Violenta entradera en González Catán: le abrieron la cabeza con un martillo delante de su hijo de 4 años
- 4
Detuvieron a un hombre que manejaba alcoholizado con sus seis hijos a bordo y una policía amamantó al más chico