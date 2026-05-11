Tensión en Boedo: el video de la persecución y arresto de un motochorro colombiano con antecedentes y pedido de captura

Tras una persecución que comenzó en la avenida 9 de Julio y San Juan y terminó en el barrio de Boedo, la Policía de la Ciudad detuvo a un motochorro de nacionalidad colombiana con antecedentes y sobre el cual pesaba un pedido de captura.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, “la persecución que se inició luego de una alerta del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y finalizó cuando perdió el control de la moto en la que escapaba”.

Así fue la persecución y detención de un motochorro en Boedo

La moto sospechosa fue detectada en la avenida 9 de Julio y San Juan. Al recibir la voz de alto, el conductor escapó por distintas calles, lo que dio inicio a un seguimiento controlado.

“Finalmente, el motociclista fue apresado en la intersección de Carlos Calvo y Quintino Bocayuva. El motochorro, un colombiano de 32 años, tiene antecedentes por robo a mano armada de 2025 y por robo en 2024 y un pedido de captura por varios casos de robo dictado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9″, dijeron voceros del Ministerio de Seguridad.

En poder del sospechoso se secuestraron 700 dólares y 92.100 pesos. “Además, operadores del CMU informaron que existían imágenes del mismo motochorro participando de otro robo en la modalidad arrebato, ocurrido el 4 de mayo en Thames y Camargo, en el barrio de Villa Crespo”.

Detuvimos a este motochorro colombiano que pretendía fugarse. Tenía un amplio prontuario y pedido de captura.



Ya pedimos su inmediata expulsión del país.



Ley y orden. pic.twitter.com/NGlBP81gSY — Jorge Macri (@jorgemacri) May 11, 2026

La secuencia de la persecución fue filmada por la cámara de seguridad que llevaba el uniformado que conducía la moto que tuvo a su cargo el operativo.

En el caso intervino la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público de la Ciudad, a cargo del fiscal Ezequiel Gradella, quien dispuso la detención del imputado y el secuestro de los elementos vinculados a la causa.