Las guerras entre bandas narco dejan un reguero de muertes en el conurbano sur

El sur del Gran Buenos Aires arde con los enfrentamientos entre bandas narcos por el control del negocio ilegal, en una situación que se vuelve aún más crítica por la reacción de la población que queda atrapada en el territorio de esas guerras en torno a búnkeres de venta de droga que funcionan a la vista de todos.

Florencio Varela es un enclave convulsionado desde el jueves pasado, cuando sicarios de una organización narco dominante ametrallaron lo que creían que era la vivienda de traficantes rivales, pero asesinaron por error a dos de los tres obreros que esperaban en la puerta de una casa para retirar herramientas de trabajo.

El domingo a la madrugada llegó la hora de la represalia: decenas de vecinos del barrio San Luis fueron a quemar la casa donde efectivamente funcionaba el búnker de los narcos; allí mataron a cuchilladas a una mujer e hirieron a su pareja.

Guerra narco en Florencio Varela

En Lanús, en tanto, otra incursión nocturna en una casilla terminó con un tiroteo infernal que se saldó con un muerto y un herido. Según la información policial, todos los vecinos del asentamiento Diez de Enero, a un par de cuadras del Riachuelo, sabían que en esa propiedad vendían drogas.

Por ahora no hubo réplicas de ese ataque armado, pero el lugar es una bomba a punto de explotar.

Tiroteo mortal entre narcos en Lanús

Justicia por mano propia

La guerra narco en los barrios San Luis y San Francisco, de Florencio Varela, sumó el domingo la tercera víctima mortal en 48 horas. A la madrugada, los vecinos asesinaron a una mujer de 30 años que vivía en una casa donde vendían drogas.

Según fuentes policiales, Cintia Caballero fue apuñalada cuando huía de la vivienda que un grupo de unos 200 vecinos había incendiado. La propiedad está en la calle 1325, entre 1344 y 1348, a la vuelta del club de fútbol La Esperanza y del Comedor Manos Solidarias “Un granito de arena”. Allí vivían la mujer, su pareja y su cuñado, identificado solo como Johnny y reconocido como un vendedor de droga que había instalado un búnker desafiando a la banda de los Paisa, que domina la zona.

El ataque contra la casa resultó el corolario de la balacera ocurrida el jueves pasado, minutos después de las 22.20, cuando desde un Volkswagen Suran gris, cuatro integrantes del clan de los Paisa dispararon con una ametralladora FMK 3 contra el frente de una casa situada en 1325 y mataron a Ariel Macchi y Franco Herrera, quienes estaban en la puerta de la vivienda junto a Sebastián Ortiz.

Ariel Macchi y Franco Herrera

Macchi, Herrera y Ortiz no eran rivales en el narcomenudeo: eran trabajadores y esperaban que les dieran unas herramientas porque al día siguiente debían estar en una obra.

Macchi, de 28 años, padre de dos chicos y empleado de una distribuidora de Villa Soldati, recibió cuatro impactos de bala y murió en el acto. Herrera y Ortiz fueron trasladados de urgencia al hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela, con heridas de bala en el abdomen y la espalda; Herrera, técnico electromecánico de 23 años, no sobrevivió a las heridas y Ortiz, de 25, sigue allí internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Fueron víctimas inocentes de una guerra narco que desangra a Florencio Varela, que hace menos de un año fue escenario del conmocionante triple crimen de Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez a manos de miembros de una banda de peruanos que las emboscaron y las asesinaron tras acusarlas de robarles droga.

La casa de los narcos en Florencio Varela, incendiada por vecinos

Allí en los barrios San Luis y San Francisco, los Paisa no aceptan competencia y cuando algún transa o vendedor de una banda rival se instala para vender drogas en su territorio, matan a los dealers disidentes y, eventualmente, a algún vecino, como ocurrió el jueves.

A partir de la reconstrucción del ataque realizada por los investigadores policiales y judiciales, se determinó que los sicarios del Volkswagen Suran gris que dispararon contra la casa en la que estaban los albañiles tenían como objetivo, en realidad, la vivienda del tal Johnny. La hipótesis de los investigadores apunta a que los sicarios se equivocaron de blanco y en lugar de acribillar el búnker de Johnny, ejecutaron a Macchi y a Herrera. Ambas viviendas están en la calle 1325, entre 1348 y 1344.

Cintia Caballero, la mujer asesinada a cuchilladas en represalia por el homicidio de dos albañiles en Florencio Varela

El sábado a la mañana, cuando los vecinos de Herrera se enteraron de que el segundo albañil había fallecido, organizaron una manifestación para reclamar justicia por las víctimas del ataque y para exigir que la policía expulse a los narcos que venden droga en el barrio.

Ante la falta de acción de los efectivos —que llegaron al lugar para custodiar el búnker de drogas, que era el verdadero objetivo del ataque—, los vecinos incendiaron la vivienda. Tanto Johnny como su hermano, Ariel, y Cintia escaparon de las llamas. Pero ayer, durante la madrugada, fueron alcanzados por algunos de los vecinos que los atacaron a puñaladas.

Cintia falleció en el lugar, mientras que Ariel, su pareja, fue llevado en grave estado al hospital Mi Pueblo. Allí mismo, en otra sala, está internado Sebastián Ortiz, el único sobreviviente de la balacera ocurrida el jueves a la noche.

Venganza y homicidio

El asentamiento Diez de Enero, cerca de la margen sur del Riachuelo, en Lanús, fue escenario del otro ajuste de cuentas entre rivales en el narcomenudeo.

El martes pasado, 36 minutos antes de la medianoche, tres jóvenes en moto llegaron hasta una casilla situada en Pasaje Pilar al 4400, entre Hornos y José León Suárez, señalada por los vecinos como un puesto de venta de drogas.

El conductor de la moto se quedó en la puerta con el vehículo en marcha. Los otros dos se bajaron y se internaron en la precaria vivienda: Diego Alejandro Ramos, de 25 años, vestido con campera con capucha negra y pantalón gris, y Hernán Alejandro Aguilera, de 21, que llevaba un buzo gris con capucha y chaleco negro, traspasaron una entrada sin puerta.

Una cámara de un corralón captó la escena: voces que dieron paso a las 14 detonaciones que pusieron al descubierto la violencia de la guerra entre grupos dedicados al narcomenudeo, una contienda en la que la traición de quedarse con droga o dinero se paga con balas y sangre.

Cuando se acallaron los estampidos de los disparos, Aguilera salió en una carrera atolondrada hacia un lado, tropezando porque había recibido dos tiros, uno en el muslo derecho y otro en la cadera. Ramos, en cambio, nunca salió: los narcos que estaban en búnker repelieron el ataque y lo mataron.

Alguien llamó al 911 y la policía llegó al lugar cuando ya se habían congregado allí los vecinos. El cuerpo de Ramos, con cuatro balazos, fue reconocido posteriormente por su madre. En tanto, Aguilera ingresó herido en el Hospital Evita, de Lanús. Allí, los policías no creyeron la versión que aportó al ingresar en la guardia, en la que manifestó que lo habían herido cuando se resistió a que le robaran.

Al revisar sus antecedentes, los policías comprobaron que tenía una entrada por tenencia ilegal de un arma. Había sido detenido el 10 de agosto y recuperó la libertad al día siguiente, es decir, en la misma jornada en que fue a la casilla del pasaje Pilar y terminó herido.

Como su coartada no cerraba, Aguilera quedó detenido.

Mientras que el lugar atacado también figuraba en la mira de los vecinos que denunciaron que en esa casa se vendían estupefacientes. Lo curioso del caso es que el 5 de agosto pasado, el jefe de la comisaría 5ª de Lanús había solicitado un allanamiento porque allí se refugiaba una banda de ladrones. El operativo nunca se concretó y casi diez días después el lugar fue atacado.