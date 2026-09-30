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Mataron a una joven y buscan a su exnovio, que había cumplido una pena por violencia de género

La víctima tenía 20 años y el cuerpo fue encontrado por su padre, en su casa, situada en el partido bonaerense de Tigre

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Alejandro Daniel Sofía, sospechoso de femicidio
Alejandro Daniel Sofía, sospechoso de femicidioredes

Una joven de 20 años fue asesinada en su casa, situada en el partido bonaerense de Tigre, y por el femicidio es buscado el exnovio de la víctima, un hombre de 26 años que había cumplido una pena por una causa de violencia de género tras la denuncia de esa joven.

La víctima fue identificada por fuentes policiales como Aixa Dana Mili, cuyo cuerpo fue encontrado en la vivienda ubicada en 12 de Octubre al 800, en la localidad de Dique Luján.

Los investigadores señalaron como principal sospechoso de ese asesinato a un joven que había tenido una relación sentimental con la víctima hasta que esta lo denunció por lesiones y amenazas. Estuvo detenido entre diciembre del año pasado y julio último. El presunto femicida fue identificado como Alejandro Daniel Sofía, que habría mandado a un amigo un comprometedor mensaje de WhatsApp: “Me mandé una cagada”.

El cuerpo de la víctima fue hallado por su padre, que dio aviso a la policía al llamar a la línea de emergencia 911.

Los investigadores estiman, luego de los primeros peritajes en la escena del crimen, que el asesino intentó que la muerte de la joven fuese considerada un suicidio.

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