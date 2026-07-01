Llevó un arma a su escuela en Neuquén, la sacó en el aula y se le escapó un tiro: hirió a un compañero

Una grave situación se vivió este martes en una escuela secundaria de la ciudad neuquina de Cutral Co cuando un adolescente de 13 años resultó herido de un balazo dentro de una de las aulas, provocado por un compañero que manipulaba un arma calibre 9 milímetros y quien dijo que el disparo se le escapó de manera accidental.

El hecho ocurrió pasadas las 14 en las instalaciones de la institución CPEM N.º 6, ubicada en la intersección de la avenida Olascoaga y la calle Entre Ríos, en esa ciudad sureña. Fuentes de la investigación narraron al medio local Diario Río Negro que fue una profesora quien escuchó primero un fuerte estruendo dentro del aula y que, inmediatamente después, un alumno manifestó sentir un intenso dolor, con sangre visible en uno de sus brazos.

Enseguida, la vicedirectora del establecimiento se comunicó con la Policía y personal del Departamento Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar. En tanto, la víctima fue trasladada al Hospital de Complejidad VI de Cutral Co-Plaza Huincul por el vehículo de su tía con una herida de arma de fuego en su brazo izquierdo, con orificio de entrada y salida.

Un alumno baleó accidentalmente a un compañero en la escuela CPEM N.º 6 de Cutral Có, Neuquén Google Maps

Cuando llegaron los efectivos policiales, el aula donde había ocurrido el episodio había sido evacuada, en tanto que el autor del disparo fue aislado en otro salón del colegio, donde habría reconocido que la detonación fue mientras manipulaba el arma, que presumiblemente guardó en su mochila. Al resguardar la escena, los peritos detectaron evidencias: una vaina servida, un proyectil similar al de un calibre 9 milímetros y un orificio de impacto en el pupitre donde se encontraba sentado el menor que disparó.

En el caso tomó intervención la Comisaría 14.ª y el fiscal Federico Cuneo, agregaron las fuentes a los medios locales, quien intentará determinar por qué el adolescente tenía en su poder un arma, cómo la había ingresado a la escuela y cuál es el contexto familiar del menor.

Las autoridades educativas indicaron que la eventual reincorporación de los dos estudiantes involucrados requerirá un proceso específico de evaluación y acompañamiento, por lo que no se prevé un regreso inmediato a las actividades escolares.

Cómo evoluciona el adolescente herido

Según el medio Diario Neuquino, el Ministerio de Salud informó que el joven permanece internado, consciente y en condición clínica estable. La lesión producto del disparo recibido se localiza en el sector distal del antebrazo izquierdo. Los estudios realizados descartaron fracturas y determinaron que la herida afectó únicamente tejidos blandos y la piel. Actualmente, recibe tratamiento farmacológico con antibióticos y antiinflamatorios.

Fuentes sanitarias señalaron que, por el momento, no presenta complicaciones que pongan en riesgo su vida, aunque continuará bajo observación médica para monitorear su recuperación.