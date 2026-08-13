Las oraciones de la víctima del femicidio en Villa Devoto para que la numeróloga Pitty la “ayude” en los negocios

Cuando los investigadores del femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo, la mujer de 40 años asesinada a puñaladas por su esposo, inspeccionaron la casa donde ocurrió el crimen, se sorprendieron con un hallazgo en el living: una altar con imágenes religiosas y oraciones invocando a Verónica Asad, más conocida como “Pitty la numeróloga”, para que ayude en los negocios.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de calificadas fuentes judiciales. “Pitty la numeróloga” fue nombrada por el sindicado homicida, Walter Verón, en la carta que escribió antes de concretar el plan femicida.

“Esa Pitty le cambió toda su personalidad”, escribió Verón en su carta, que fue secuestrada por el personal de la Policía de la Ciudad que llegó a la escena del crimen, un PH situado en Pedro Morán al 5200, y entregada al juez nacional en lo criminal y correccional Darío Bonanno, a cargo de la investigación.

Personal de la Policía de la Ciudad en la escena del crimen Fabián Marelli

El juez Bonanno espera que en los próximas horas le remitan el informe preliminar de la autopsia. En principio, por lo que le informaron los uniformados que vieron el cuerpo, Calvo presentaba más de 40 heridas cortantes.

“El altar estaba en el living. Había imágenes religiosas y muchas oraciones donde Calvo le pedía ayuda a ‘Pitty la numeróloga’ para que los negocios funcionen”, afirmaron a LA NACION fuentes de la causa.

Poco después de que se hiciera público el femicidio, Asad fue entrevistada por el canal de noticias TN.

“Era una persona espectacular. No podíamos creer lo buena persona que era y el talento que tenía”, sostuvo “Pitty la numeróloga” en la citada entrevista.

Asad contó que Calvo “era dueña de uno de los locales” de su marca Pitty Velas, donde se venden esencias y velas. La víctima estaba a cargo de una franquicia y quería abrir otro negocio más cerca de su casa, explicó la famosa numeróloga.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, el juez Bonanno tiene certificado que Asad se encuentra bajo investigación judicial tras una denuncia por presuntamente aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad para despojarlas de sus bienes.

“Quizá Calvo estaba en estado de vulnerabilidad”, dijeron los voceros consultados.

Los uniformados llegaron al lugar a instancias de una llamada al 911 que hizo el hijo de la víctima después de que su hermana menor le avisara que su padre estaba acuchillando a su madre.

Hoy a la mañana, antes de las 7, Pitty recibió una llamada del hijo de la víctima. “Mi mamá no va a poder ir a trabajar. Papá mató a mamá”, le dijo el joven.

“Me quería morir”, dijo Pitty en la citada entrevista respecto de cómo había recibido la noticia.

En la carta de despida, a la que tuvo acceso LA NACION, el femicida sostuvo: “Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de esta injusticia que estoy pasando. Trabajé tanto por ella y por mis hijos. No la aguanto más”.

En una parte de la carta el homicida escribió, en referencia a la víctima: “Siempre me recagó con todo”.

El agresor también sostuvo: “Me quiere fuera de la casa. La gente no sabe lo que yo trabajé por todos”.

Verón, según los voceros consultados, también hizo referencia a una serie de deudas “que ella generó y se están pagando un poco”. Y agregó: “Ahora quiere vivir la vida sin mí. Es una hija de puta”.

También hizo mención a dinero que se había obtenido con la venta de una propiedad en La Tablada, en La Matanza. Las fuentes de la investigación consultadas dijeron a LA NACION que el juez Bonanno quiere determinar qué pasó con el dinero que se obtuvo por la operación inmobiliaria.

Tras matar a su esposa y tras ser descubierto por sus hijos, Verón quiso escapar.

“El cuerpo de Calvo presentaba lesiones múltiples punzo cortantes predominantes en el sector de la espalda, se observan también lesiones en brazos y manos”, dijeron fuentes del caso.

El homicida fue atrapado por personal de la Policía de la Ciudad a 200 metros de la escena del crimen. Se había intentado matar. Ahora está internado en gravísimo estado en el Hospital Vélez Sarsfield.

En Alta Gracia al 3300, personal de la Policía de la Ciudad secuestró un cuchillo metálico con mango plástico de color blanco. Se trataría del arma homicida.